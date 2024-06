Aynada ölümü mü yaşamı mı görmeli insan?

Murat OBENLER

Kıbrıs'ın önde gelen ve en büyük çağdaş dans etkinliği olarak kabul edilen ve bu yıl 25.yılını kutlayan Kıbrıs Çağdaş Dans Festivali (CCDF) kapsamında Danimarka’dan Himherandit Productions, Limasol’dan sonra Lefkoşa’da da Carcass adlı performansı sahneye koydu. Andreas Constantinou’nun kareografisini ve sanat yönetimini üstlendiği Carcass, başkent Lefkoşa’daki Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda 12 Haziran Çarşamba gecesi sanatseverlerle buluşurken interaktif özelliği de olan oyun seyircilerden büyük alkış aldı.



Ölümle yaşamın dualitesi ve her şeyin geçicilik hali

Ölümle yaşamın dualite şeklindeki halini 4 bölüm halinde anlatan oyun gerek insan bedeninin cesurca kullanımı, gerek ışık, gölge, de bir aynanın yansıtma etkisi, müzik ve dans kullanımı, gerek çeşitli sorularla ölümün ve yaşamın farkındalığı üzerine sahnedekilerle seyirciler arasında bir beyin cimnastiğine de dönüşebilen yapısı, gerek mental ve fiziki olarak seyirciye dokunan ve böylece sahnedeki duygusal enerjiyi seyirciye yansıtan yapısı gerekse de herşeyin geçici olduğu zaman tünelinde yaşamın içinin doldurularak, keyif alınarak, herkesin tekcik bedeni ve ruhu ile bu dünyada varlığının önemine yaptığı vurgu ile dikkat çekiyor.

Sorulan sorulara cesurca cevap vermeye hazır mısınız?

Ağlamak, gülmek, üzülmek, acı çekmek, sevinmek, sevmek, öldürmek, ölümden korkmak, sevdiğini ölüme uğurlamak, cesur olmak, özgür olmak, pişmanlık duymak, utanmak, onur duymak, bir insana haz duymak ve seks yapmak, hayatta kalmak gibi duygu ve durumlar üzerine hem sorular soran hem saptamalar, önermeler hem de tavsiyeler sunan oyun insanın geldiği bu dünyada hayatta kalmakla yaşamak arasındaki çizgi üzerinde ilerleyen insanın yolculuğunda hangisini yapabildiğine odaklanıyor.

Yaşamı kutsamak ve yaşamayı kutlamak

Zaman zaman kasvetli yapısıyla ölümü acımasızca seyirciye hatırlatan oyun yaşamayı kutsayan ve kutlayan yapısıyla da seyirciye yaşamın güzelliklerini oyuncuların hem hareketleri ile gösteriyor hem de sözlerle ifade ediyor. Oyun “Bu gece ölecek olsanız en son ne yapardınız?”, Bu hayatta en çok neyi başarmak isterdiniz?, “Nasıl bir muhteşem ölümü hayal ederdiniz?”, “Yaşıyor musunuz yoksa hayatta mı kalıyorsunuz?” gibi sorularla seyirciyi biraz daha derin düşünmeye yönlendiriyor.

Performans Programı

- 14 Haziran Cuma, 20:30 | Rialto Tiyatrosu, Limasol | Silence (60’)

- 15 Haziran Cumartesi, 20:30 | Lefkoşa Belediye Tiyatrosu | Silence (60’) Rootlessroot, Linda Kapetanea & Jozef Fruček (YUNANİSTAN)

· 16 Haziran Pazar, 20:30 | Rialto Tiyatrosu, Limasol | AMAE (30’) Eliana Stragapede & Borna Babić (İTALYA,HIRVATİSTAN,BELÇİKA)

· 16 Haziran Pazar, 21:30 | Rialto Tiyatrosu, Limasol | Save the Last Dance for Me (20’) Alessandro Sciarroni (İTALYA)

· 23 Haziran Pazar,20:30 | Rialto Tiy., Limasol| Larsen C (60’) Christos Papadopoulos (YUNANİSTAN)

