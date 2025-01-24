Asgari ücretli sokakta!

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin, 2025 yılının ilk asgari ücretini hayat pahalılığı oranının altında; yüzde 7,5 olarak belirlemesini protesto etmek ve özel sektör emekçilerinin sendikalaşma hakkını talep etmek amacıyla, asgari ücretliler ve sendikalar sokağa indi.

Eylem çerçevesinde, Lefkoşa’da Dereboyu Pronto Çemberi olarak bilinen Mehmet Akif Caddesi’nde saat 18.00’de toplanılıp Başbakanlık önüne gidilecek ve “mücadele ateşi” yakılacak.