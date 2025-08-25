Arıklı: “T İzinleri, yeni bir değerlendirmeye kadar durduruldu”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, seçim yasakları öncesinde verilen T izinlerinin yeni bir değerlendirmeye kadar durdurulduğunu açıkladı.

Arklı yaptığı paylaşımda, önümüzdeki günlerde sektör temsilcileri ile toplantı yapacaklarını belirterek, gereken adımların atılacağını ifade etti.

Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

"T İZİNLERİ, YENİ BİR DEĞERLENDİRMEYE KADAR DURDURULDU…"

Trafik İzin Kurulu tarafından geçtiğimiz gün verilen ve Kamuoyunda ciddi tartışmalara neden olan T İzinleri konusunda yeni bir değerlendirme durumu hasıl olmuştur. Bu amaçla izinlerin bildirim ve dağıtımının durdurulması için Trafik Dairesine gereken talimatı vermiş bulunuyorum.

Önümüzdeki günlerde sektör temsilcileri ile yapacağımız toplantı ve istişareler neticesinde gereken adım atılacaktır.

Kamuoyuna saygı işe duyurulur…"