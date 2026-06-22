“AÖA’yı da sahte diploma için kullanmak istiyorlar”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) yasa tasarısına tepki göstermek amacıyla AÖA önünde ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sendikalar, hükümetin söz konusu yasa tasarısını alt komiteden geçirerek Meclis’e sevk etmesine karşı tepkilerini sembolik bir eylemle ortaya koydu. Basın açıklaması sırasında UB-DP-YDP hükümetine yönelik eleştiriler kapsamında alana temsili olarak bir çamaşır makinesi getirildi.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora:

“Bu kuruma sahip çıkmak için buradayız”

Basın açıklamasında konuşan KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin ülkede planlı öğretmen yetiştiren önemli bir kurum olduğuna işaret ederek, bu yapının korunması gerektiğini vurguladı.

Baybora, ülkede mafya-siyaset ilişkilerinin görünür hale geldiğine vuru yaparak, rüşvet, ihale yolsuzlukları ve sahte diploma olaylarına dikkat çekti. Hükümetin AÖA’yı da sahte diplomaları kullanmak istediğini kaydeden Baybora, buna izin vermeyeceklerini belirtti.

“Hukukun üstünlüğünü hiçe sayan bu zihniyete gereken cevabı vereceğiz” diyen Baybora, öğretmen yetiştirme sisteminin siyasi müdahalelerden uzak tutulması gerektiğini söyledi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş:

“Çavuşoğlu’nun emirlerini yerine getireceğime istifa ederdim”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise açıklamasında yaşanan sürecin sonucunun “vefasızlık” olduğunu ifade etti.

Maviş, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu hedef alarak, “Çavuşoğlu’nun emirlerini yerine getireceğime istifa ederdim” açıklamasında bulundu.

Sendikalar, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin yapısının değiştirilmesine yönelik girişimlere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.