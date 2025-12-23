Ankara'dan kalkan özel bir jetle radar bağlantısı kesildi

Ankara'dan kalkan özel bir jet ile radar bağlantısı kesildi. Jette Libya Genelkurmay Başkanı'nın olduğu belirtildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan özel bir jet ile radar bağlantısı kesildi.

Jette Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve heyetinin olduğu öğrenildi.

TC İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: ACİL İNŞ BİLDİRİMİ ALINDI, SONRASINDA TEMAS SAĞLANAMADI

TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu belirtti.

Yerlikaya açıklamasında, "Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.

Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ankara'da hava sahası uçuşlara kapatıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı kabul etmişti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Orgeneral Al-Haddad'ı Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.