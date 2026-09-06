Anadolu mutfağında kış hazırlıkları, mevsiminde bol bulunan ürünleri yılın geri kalanında da tüketebilme ihtiyacından doğan köklü bir mutfak geleneğidir. Soğutma ve modern saklama olanaklarının bulunmadığı dönemlerde insanlar sebze, meyve, süt ve tahılları daha uzun süre koruyabilmek için kurutma, fermantasyon, tuzlama ve yoğunlaştırma gibi farklı yöntemler geliştirmiştir.

Özellikle yazın son günleri ve sonbaharın başlangıcı, Anadolu’da kışlık hazırlıkların en yoğun olduğu dönemlerden biridir. Olgunlaşan domates ve biberler salçaya dönüştürülürken; yoğurt, tahıl ve sebzeler tarhana yapımında değerlendirilir. Büyük miktarlarda yapılan bu hazırlıklar geçmişte çoğu zaman aile üyelerinin ve komşuların birlikte çalıştığı sosyal bir geleneğe de dönüşmüştür.

Günümüzde yiyeceklere dört mevsim ulaşmak mümkün olsa da salça ve tarhana yapımı Anadolu’nun pek çok bölgesinde devam etmektedir. Bu gelenek aynı zamanda mevsiminde üretme, yerel ürünleri değerlendirme ve gıda kayıplarını azaltma düşüncesiyle günümüzün sürdürülebilir gastronomi yaklaşımına da oldukça yakındır.

Salça: Yaz Güneşinin Kış Sofralarındaki İzi

Salça, Anadolu mutfağının temel lezzetlerinden biridir. Özellikle domates ve kırmızı biberin bol olduğu yaz sonlarında hazırlanan salça, ürünün suyunun uzaklaştırılarak yoğunlaştırılması esasına dayanır. Bölgelere göre domates salçası, biber salçası veya her ikisinin karışımı hazırlanabilir.

Geleneksel yöntemde salçanın güneşte koyulaştırılması yalnızca bir muhafaza yöntemi değil, kendine özgü aroma ve kıvamın oluşmasına da katkı sağlar. Günümüzde ise güneşte bekletmenin yanı sıra pişirilerek yoğunlaştırma yöntemi de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Malzemeler

5 kg olgun domates

2–3 yemek kaşığı kaya tuzu

Saklama için zeytinyağı

Yapılışı

Domatesler iyice yıkandıktan sonra iri parçalar hâlinde doğranır. Yumuşaması için bekletilen veya kısa süre pişirilen domatesler süzgeçten geçirilerek kabuk ve çekirdeklerinden ayrılır.

Elde edilen domates püresi geleneksel yöntemde geniş tepsilere yayılarak güneş altında koyulaştırılır. Bu süreçte salça düzenli olarak karıştırılır. Güneşte kurutmanın mümkün olmadığı durumlarda domates püresi geniş bir tencerede düşük ateşte, sık sık karıştırılarak da yoğunlaştırılabilir.

İstenilen kıvama ulaşan salçaya tuz eklenir. Hazırlanan salça temiz ve kuru kavanozlara doldurulur. Yüzeyinin hava ile temasını azaltmak amacıyla üzerine ince bir tabaka zeytinyağı eklenebilir ve uygun koşullarda muhafaza edilir.

Tarhana: Anadolu’nun Fermente Kış Hazinesi

Tarhana, Anadolu mutfağının en özgün geleneksel ürünlerinden biridir. Tahıl, yoğurt, sebzeler ve çeşitli aromatik bitkilerin bir araya getirilmesi, fermantasyona bırakılması ve ardından kurutulmasıyla hazırlanır.

Tarhananın en dikkat çekici özelliklerinden biri yöreden yöreye değişmesidir. Kullanılan tahılın türü, yoğurt miktarı, sebzeler, baharatlar ve hazırlama yöntemi farklılaştıkça birbirinden farklı tarhana çeşitleri ortaya çıkar. Bu nedenle tarhana yalnızca bir çorba malzemesi değil, Anadolu’nun bölgesel gastronomik çeşitliliğini yansıtan kültürel bir üründür.

Malzemeler

1 kg un

500 g süzme yoğurt

3–4 adet olgun domates

3 adet kırmızı biber

2 adet yeşil biber

2 adet kuru soğan

Taze veya kuru nane

1 yemek kaşığı tuz

İsteğe göre kekik ve kırmızı toz biber

Gerektiğinde ilave un

Yapılışı

Domates, biber ve soğanlar temizlenerek doğranır ve yumuşayıncaya kadar pişirilir. Pişen sebzeler püre hâline getirildikten sonra soğumaya bırakılır.

Soğuyan sebze karışımına yoğurt, nane, tuz ve arzu edilen baharatlar eklenir. Un kontrollü olarak ilave edilerek yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlanır. Hamur temiz bir kap içerisinde üzeri örtülerek birkaç gün fermantasyona bırakılır ve bu süre içerisinde belirli aralıklarla yoğrulur.

Fermantasyonun ardından hamur küçük parçalar hâlinde temiz bezlerin üzerine serilir. Kurudukça ufalanan parçalar elekten veya mutfak robotundan geçirilerek tarhana hâline getirilir. Tamamen kurutulduktan sonra nemden korunacak şekilde saklanır.

Salça ve tarhana, Anadolu insanının yalnızca kış için yiyecek hazırlama yöntemleri değildir. Her ikisi de mevsiminde yetişen ürünü değerlendirme, saklama ve gelecek mevsimlere taşıma bilgisinin kuşaktan kuşağa aktarılmış hâlidir. Yaz sonunda başlayan bu hazırlık, aylar sonra kurulan bir kış sofrasında yaşamaya devam eder.