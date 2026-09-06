20 yaşındaki genç 9,50 metre yükseklikten düştü, iki kişi tutuklandı

Lefkoşa’da bir apartman dairesinde, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 20 yaşındaki Zeka Çocuk’un yaklaşık 9,50 metre yükseklikten zemine düşmesine sebep oldukları gerekçesiyle 26 ve 23 yaşlarındaki iki kişi, “adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre olay dün saat 23.30 sıralarında, Lefkoşa’da bir apartman dairesinde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesinden dolayı tartıştıkları sırada, F.O.N.O.(K-26) ile A.M.O.A.Q. (E-23) öldürmek kastıyla Zeka Çocuk’un (E-20) dairenin penceresinden yaklaşık 9,50 metre yükseklikten zemine düşmesine sebep oldu.

Olay sonucu ağır şekilde yaralanan Zeka Çocuk, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından onkoloji yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Bahse konu şahıslar “adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.