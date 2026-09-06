Uzman ekipler, ailelere psikososyal destek sağlıyor

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından kayıp yakınlarının Girne Limanı önündeki endişeli bekleyişi, sekizinci günde de sürüyor.

Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmaları hem deniz yüzeyinde hem de deniz altında devam ediyor.

Yaklaşık 554 metre derinlikte bulunan gemi enkazı çevresinde teknik ekipler ve sualtı sistemleriyle çalışmalar yürütülüyor. Bölgede arama kurtarma faaliyetlerine toplam 9 gemi ve 11 hava aracı katılıyor.

Aileler, sıcak havaya rağmen liman önünde kurulan çadırlarda yakınlarından gelecek haberi bekliyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, bu sabah Girne Turizm Limanı girişinde kayıp yakınlarıyla bir araya geldi.

Girne Sosyal Hizmetler Dairesi ile Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelen ekipler, ailelere psikososyal destek sağlıyor.

Kurum ve kuruluşlardan ailelere destek

Girne Belediyesi başta olmak üzere, bölgedeki oteller, kurum, kuruluş ve işletmeler liman önünde bekleyen ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek veriyor. Ailelere gün boyunca su ve yiyecek temin ediliyor.