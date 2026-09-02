Greko Burnu’ndaki ölümlü deniz kazaları için enkaz arama, toplama ve kaldırma çalışmaları başladı.

Greko Burnu açıklarında cumartesi günü kötü hava koşulları altında batan ve Kıbrıslı Rum iş insanı Dimis Mavrupulos’un da hayatını kaybettiği “PERLA BIANCA” isimli yat ve bir kişinin operasyonla kurtarıldığı “PETSAS I” kıyı gezinti teknesinin enkazının toplanmasına bugün başlanıyor. Olaylarla ilgili iki de soruşturma yürütülüyor.

CyprusTimes Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin, deniz yüzeyinde, dibinde ve karada yapılacak enkaz arama, bulma ve çıkarma çalışmaları için bu sabah itibarıyla bölgede NAVTEX ilan ettiği bilgisini verdi.

Philenews, Kıbrıslı Rum iş insanına ait teknenin battığı Greko Burnu körfezinin kordon altına alındığını, batan iki teknenin enkazını arama, toplama, denizden çıkarma operasyonun Kıbrıs Cumhuriyeti Denizcilik Müsteşarlığı tarafından tutulan uzman bir özel şirket tarafından gerçekleştirileceğini aktardı.

Haberde, polisin, Denizcili Müsteşarlığı ve Deniz Kazalarını ve Olaylarını Araştırma Komisyonu iş birliğiyle iki araştırma yürüttüğü bilgisi verildi. Rum polisinin, iş insanı Mavropulos’un ölüm şekli ve sebebiyle ilgili araştırma ve soruşturması da devam ediyor.

Deniz Kazalarını ve Olaylarını Araştırma Komisyonu’nun araştırması, “PETSAS I” kıyı gezinti teknesi ile ilgili cezai veya disiplin soruşturması değil, teknenin deniz güvenliği kurallarını yerine getirip getirmediği ile sınırlı kalacak. Bu çerçevede iade alınacak, gemiyle ve kaza koşullarıyla ilgili delil, belge, fotoğraflar toplanacak. Bu araştırmadan çıkarılacak deniz güvenliğiyle ilgili sonuçlar raporlaştırılacak ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından Avrupa Komisyonu ve Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne sunulacak.