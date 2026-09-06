2 sürücü ağır yaralandı

Mağusa’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, biri üç tekerlekli elektrikli moped, diğeri motosiklet sürücüsü olmak üzere iki kişi ağır yaralandı. Kazalardan birinde araç sürücüsü tutuklandı.

İlk kaza, bu sabah saat 02.30 sıralarında Mağusa’da Şirin Bayır Sokak’ta meydana geldi.

Polis açıklamasına göre 57 yaşındaki Atış Kaşsever, yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli moped araçla doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada kasis üzerinden geçti. Kontrolünü kaybeden Kaşsever, aracın sağ yan tarafı üzerine devrilerek sürüklendi ve ardından park halindeki aracın ön kısmına çarptı.

Kazada ağır yaralanan Kaşsever, Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Yeniboğaziçi’ndeki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi ve yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

İkinci kaza ise dün saat 21.00 sıralarında Mağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Mehmet Arıkel yönetimindeki TGL 644 plakalı araçla kuzeye doğru dikkatsiz şekilde seyrederek Kalyon Market önlerine geldiğinde, ana yolda seyreden araçlara öncelik vermeden sağa dönüşe geçti. Bu sırada karşı yönden gelen ve kavşağa geldiğinde süratini salim hadde indirmeden dikkatsiz şekilde seyreden 26 yaşındaki Osman Kiper yönetimindeki AA 876 U plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışma meydana geldi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Osman Kiper, Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Yeniboğaziçi’ndeki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

TGL 644 plakalı araç sürücüsü Mehmet Arıkel ise tutuklandı.