Diş Hekimliğinde Biyostimülanlar: İyileşmeye Destek Olmak

Diş hekimliğinde son yıllarda yalnızca kaybedilen dokuyu yerine koymak değil, vücudun kendi iyileşme kapasitesinden yararlanmak da tedavilerin önemli bir parçası haline geliyor. Bu yaklaşımın öne çıkan kavramlarından biri ise biyostimülasyon.

Peki biyostimülan nedir?

En basit ifadeyle biyostimülanlar, dokunun kendi iyileşme ve yenilenme mekanizmalarını desteklemeyi amaçlayan biyolojik veya biyouyumlu materyallerdir. Buradaki temel fikir, dokuyu yalnızca “tamir etmek” değil, vücudun doğal iyileşme sürecini mümkün olduğunca desteklemektir.

Diş hekimliğinde neden önemli?

Ağız içerisindeki dokular, cerrahi işlemler sonrasında doğal olarak bir iyileşme sürecine girer. Ancak kemik kaybı, periodontal hastalıklar, travmalar veya implant uygulamaları gibi durumlarda bu süreç daha karmaşık hale gelebilir. Özellikle implant cerrahisi ve kemik greftleme işlemlerinde amaç yalnızca implantı yerleştirmek değildir. Aynı zamanda implantın çevresinde yeterli ve sağlıklı kemik dokusunun oluşması ve yumuşak dokuların uygun şekilde iyileşmesi hedeflenir. İşte biyostimülan yaklaşımlar burada yardımcı bir rol üstlenebilir. PRF, PRP ve polinükleotidler. Diş hekimliğinde biyostimülasyon denildiğinde akla farklı uygulamalar gelebilir.

Hastanın kendi kanından elde edilen PRF ve PRP gibi ürünler, kanın iyileşme sürecinde rol oynayan bileşenlerinden yararlanmayı amaçlar. Bu materyaller özellikle cerrahi sonrasında yara iyileşmesini ve doku onarımını desteklemek amacıyla kullanılabilmektedir. Son yıllarda üzerinde araştırmalar yapılan bir diğer grup ise polinükleotid (PN) ve PDRN temelli uygulamalardır. Polinükleotidler, hücresel düzeyde doku iyileşmesi ve yenilenmesiyle ilişkili mekanizmalar nedeniyle rejeneratif tıp ve estetik uygulamaların yanı sıra diş hekimliğinde de araştırılmaktadır. Burada önemli bir noktayı vurgulamak gerekir: Bir materyalin “biyostimülan” olarak tanımlanması, her klinik durumda kesin olarak kemik oluşturduğu veya tedavinin başarısını garanti ettiği anlamına gelmez. Bu ürünlerin hangi hastada, hangi dozda, hangi cerrahi işlemle birlikte ve hangi teknikle kullanılacağı konusunda bilimsel kanıtların dikkatle değerlendirilmesi gerekir.

İmplant tedavisinde nasıl kullanılabilir?Örneğin implant yapılması planlanan bir hastada uzun süredir devam eden diş eksikliği nedeniyle kemik hacmi azalmış olabilir. Böyle bir durumda implantın ideal pozisyonda yerleştirilebilmesi için kemik greftleme gerekebilir.

Geleneksel tedavide kemik grefti, kaybedilen kemik hacminin yeniden oluşturulmasına yardımcı olacak bir materyal olarak kullanılır.

Biyostimülan yaklaşım ise bu sürece ek bir biyolojik destek sağlamayı hedefler.

Yani amaç “greftin yerine biyostimülan kullanmak” değildir. Bazı klinik durumlarda greft materyali ile birlikte, dokunun iyileşme yanıtını desteklemek amacıyla biyostimülanlardan yararlanılması araştırılmaktadır.

Her hastaya uygulanır mı?

Hayır.

Biyostimülan uygulamaları standart bir “her hastaya yapılması gereken” işlem değildir. Hastanın yaşı, genel sağlık durumu, ağız hijyeni, sigara kullanımı, periodontal durumu, mevcut kemik miktarı ve uygulanacak cerrahi işlem birlikte değerlendirilmelidir. Ayrıca kullanılan materyalin bilimsel kanıt düzeyi, güvenilirliği ve ilgili klinik endikasyondaki etkinliği de göz önünde bulundurulmalıdır.Bu nedenle sosyal medyada “iyileşmeyi hızlandırır”, “kemik oluşturur” veya “implant başarısını kesin artırır” gibi ifadelerle sunulan her uygulamaya aynı şekilde yaklaşmamak gerekir.

Geleceğin diş hekimliği: Daha biyolojik, daha kişisel

Diş hekimliği giderek yalnızca mekanik tedaviler uygulayan bir alan olmaktan çıkıyor. Rejeneratif tedaviler, biyomateryaller, dijital planlama ve kişiye özel tedavi yaklaşımları bir araya gelerek daha biyolojik ve kontrollü tedavilerin önünü açıyor. Ancak burada teknoloji kadar önemli olan başka bir unsur var: bilimsel kanıt. Bir uygulamanın yeni, popüler veya yüksek teknoloji ürünü olması onun her hasta için gerekli olduğu anlamına gelmez. İyi bir tedavi; doğru hastaya, doğru endikasyonla, doğru materyalin ve doğru tekniğin uygulanmasıdır. Biyostimülanlar da bu anlayış içerisinde değerlendirildiğinde, diş hekimliğinde özellikle yara iyileşmesi, yumuşak doku ve kemik rejenerasyonu açısından umut vadeden araştırma alanlarından biridir. Önümüzdeki yıllarda yapılacak kaliteli klinik çalışmalar, hangi biyostimülanın hangi hastada ve hangi tedaviyle birlikte gerçekten fayda sağladığını daha net ortaya koyacaktır. Çünkü modern diş hekimliğinin hedefi yalnızca eksik olanı tamamlamak değil; vücudun iyileşme potansiyelini bilimsel sınırlar içerisinde destekleyerek daha sağlıklı ve uzun ömürlü sonuçlara ulaşmaktır. Sağlıklı bir gülüş, yalnızca güzel görünen dişlerden değil; sağlıklı kemik, sağlıklı diş eti ve doğru planlanmış bir tedaviden oluşur.