81 yaşındaki kişiyi “yaya geçidinden yavaş geçtiği” için darp etti!

Girne’de, 81 yaşındaki kişiyi “yaya geçidinden yavaş geçtiği” gerekçesiyle darp eden şahıs tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre olay dün, saat 10.30 sıralarında, Girne’de İskenderun Caddesi’nde meydana geldi.

“Yaya geçidinden yavaş geçtiği” gerekçesiyle H.A.(E-55), R.B.(E-81) yüzüne tokat vurarak, gözlüğünün de yere düşüp kırılmasına sebep oldu. H.A. “kasti hasar ve ciddi darp” suçundan tutuklandı.

İskele ve Mağusa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı

Öte yandan dün saat 23.50 sıralarında, İskele’de bir sitede, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen Y.Y.’nin (E-21) kullanımındaki araçta ve üzerinde arama yapıldı.

Aramalarda, tasarrufunda 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 27 bin 700 TL ve 8 bin 400 stg nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Söz konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan M.A.Ş.(E-21) tutuklandı.

Öte yandan bugün Mağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, F.T.’nin (K-21) ikametgahında arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyle içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulundu. Söz konusu şahıs tutuklandı.

Süpermarkete ait park yerinde tartışma: Bir kişinin elmacık kemiği kırıldı

Lefkoşa’da bir süpermarkete ait araç park yerinde aralarında yaşanan tartışma sonucu, 20 yaşındaki bir kişinin yüzüne yumruk vurarak elmacık kemiğinin kırılmasına sebep olan şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre olay bu sabah, saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında yaşanan tartışma sonucu, M.C.B.(E-), M.Y.K.’nin (E-20) yüzüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp edip elmacık kemiğini kırdı.

M.C.B. “vahim zarar ve ciddi darp” suçundan tutuklandı.

İskele ve Mağusa’da sarhoşluk ve rahatsızlık…

Dün ve bugün alkollü içki tesiri altında oldukları sırada, kamuya açık yerlerde yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık veren iki kişi tutuklandı.

İskele’de H.Ö.(E-47) 287 miligram ve Mağusa’da İ.O.T.(E-27) ise 346 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiler.

İskele’de izinsiz müzik yayını yapan eğlence mekanı işletmesine yasal işlem

Dün, saat 22.00 sıralarında, İskele’de bir eğlence mekanında, polis ekipleri tarafından yapılan denetimde, işletmede yetkili makamdan alınmış müzik izni olmadığı halde, ses yükseltici cihaz ve hoparlör kullanmak suretiyle müzik yayını yapıldığı tespit edildi.

Bahse konu eğlence mekanı işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.