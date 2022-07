“Amacımız; her ihtiyaca uygun ve ucuz bir mağaza olmak”

2019 yılında ilk olarak Çatalköy’de hizmete açılan ‘DİMA Discount’ Lefkoşa’da Göçmenköy şubesini de açıyor.

Yarın yapılacak açılışın ardından ‘DİMA Discount’ markası 3’üncü şube olarak Göçmenköy’de de hizmet verecek. Markanın 2’nci şubesi de yakında Alsancak’ta açılacak.

Göçmenköy şubesinde yarınki açılış için hazırlıklar sürerken, şirketin Genel Müdürü Rüstem Özkal ve Genel Müdür Yardımcıları Hasan Çağlar ile Hasan Zabit ‘DİMA Discount’ mağazası hakkında YENİDÜZEN’e bilgiler verdi, markanın hedeflerinden bahsetti.

Mağaza direktörleri, “DİMA, sürekli indirimlerle en ucuz market olarak anılacak” dedi, ilerleyen süreç içerisinde bu imkânı her bölgeye yaymak istediklerini söyledi.

Yetkililer ne dedi?

DİMA Discount Genel Müdürü Rüstem Önkal:

“Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde daha çok büyümeyi hedefliyoruz”

“’Discount’ konseptinin diğer konseptlere göre farkı daha az ve daha ucuz ürün bünyesinde bulundurmasıdır. Daha az ürün olmasına rağmen, insanların tüm ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor. Biz de bunu 2019 yılında Çatalköy’de başlattık ve insanlarımızdan iyi de dönüş aldık. Hal böyle iken de bunu geliştirmeye karar verdik. Bu bağlamda, Alsancak’taki Lemar şubesi artık ‘DİMA Discount’ olacak. Üçüncü şube de Lefkoşa Göçmenköy’de bulunacak. Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde daha çok büyümeyi hedefliyoruz.”

DİMA Discount Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hasan Çağlar:

“DİMA, sürekli indirimlerle en ucuz market olarak anılacak”

“Aslında 2019 yılında Çatalköy’de ‘Ledi’ markasıyla açmıştık. Yeni yapılanmayla birlikte mağazamızın adını değiştirdik ve bunu ‘DİMA’ yaptık. Çatalköy ve Alsancak’tan sonra Göçmenköy şubemiz markamızın 3’üncü şubesi olacak. Enflasyonun yüksek olduğu ve halkın alım gücünün düştüğü bir dönemdeyiz. Dolayısıyla biz de, hem ekonomiye bir anlamda katkı sağlamak, hem de ‘Discount’ mağazacılığın genel anlamı olan ucuz indirimli ürünleri mağazamızda sunacağız. Tüm ürünler piyasadaki en ucuz ürünler olacak. Kampanyalar sürekli olarak sürecek ve DİMA da halkın alım gücüne bu anlamda biraz katkı sağlamış olacak. DİMA, sürekli indirimlerle en ucuz market olarak anılacak. Kısacası, bütün ev ihtiyaçlarının ucuz olarak tek noktadan bulma imkânı yarattık diyebiliriz.”

DİMA Discount Satın Alma Sorumlusu Genel Müdür Yardımcısı Hasan Zabit:

“Amacımız, her zaman düşük fiyatlardan oluşan bir mağaza olmak”

“Discount konseptini 2019 yılında ‘Ledi’ markasıyla zaten Çatalköy’de başlatmıştık. 2019 yılından bu yana da orası hayatını sürdürüyor. Son dönemde Çatalköy, ‘DİMA Discount’ olarak değiştirildi. Bir diğer şubemiz Alsancak’ta olacak, onun açılışını henüz yapmadık. 2019 yılından beri halkın talebi iyi yönde oldu. Bizde bunu başka bölgelere yaymaya karar verdik. Bu bağlamda Göçmenköy şubemizi de açıyoruz. Burada insanlara sunacağımız hizmet, ürün seçimi daha çok, daha özenle seçilmiş ve en ucuz şeklinde bulunabilecek ürünlerde çalışmalar yapılmıştır. Amacımız, her zaman düşük fiyatlardan oluşan bir mağaza olmak. Bu bağlamda, mağazamızda kırtasiyeden, ev eşyalarına kadar tam 7 bin civarı ürün olacak. Bir evin ihtiyacı ne varsa onlar hep olacak. Bu hizmeti adanın her yerine götürmek istiyoruz. 4. mağazamızı da yakında bir tane daha Lefkoşa’da açacağız. Bu konsept, adanın ihtiyacı bir konsept. Her bölgede olacak şekilde bu konsepti yayacağız.

Açılış yarın…

DİMA Discount’un Göçmenköy şubesi yarın yapılıyor. 17.30’da yapılacak törenin ardından DİMA Discount’un Göçmenköy şubesi halka açılmış olacak.