Almanya Federal Meclisi Milletvekili Krah, KTSO’yu ziyaret etti

Almanya Federal Meclisi Milletvekili ve Almanya için Alternatif (AfD) Partisi üyesi Dr. Maximilian Krah, Kıbrıs’taki temasları çerçevesinde Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret etti.

Odadan verilen bilgiye göre, görüşmeye, Asbaşkan Abdullah Emirzadeoğluları, Yönetim Kurulu Üyeleri Efe Özman ve Orhan Dağlı, Yönetim Kurulu Danışmanları Belgin Özoğul ve Hüseyin Özün Yamaç ile Dış Ekonomik İlişkiler Uzmanı Günce Volkaner katıldı. Krah’a ise, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy eşlik etti.

Görüşmede, Kıbrıs Türk sanayisinin ve ülke ekonomisinin mevcut durumu, Kıbrıslı Türklerin uluslararası alanda karşılaştığı ekonomik ve ticari engeller ile izolasyonların ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama etkileri ele alındı.

Kıbrıslı Türklerin, doğrudan ticaret ve doğrudan uçuşlar başta olmak üzere uluslararası alana erişimde yaşadığı kısıtlamaların, sanayinin dış pazarlara açılması ve ihracatın geliştirilmesi önünde önemli engeller oluşturduğu belirtildi.

İzolasyonların yalnızca ekonomik boyutuyla değerlendirilmemesi gerektiği, Kıbrıslı Türklerin spor, kültür ve sosyal alanlarda da uluslararası platformlarda yeterince yer alamamasının toplumun görünürlüğünü olumsuz etkilediği ifade edilen görüşmede, genç ve nitelikli nüfusun göçünün Kıbrıs Türk toplumunun geleceği açısından yarattığı risklere dikkat çekildi.

KTSO Asbaşkanı Abdullah Emirzadeoğluları, Kıbrıslı Türklerin geçmişte çözüm ve barış yönünde irade ortaya koyduğunu belirterek, toplumun ekonomik olduğu kadar kültürel ve toplumsal açıdan da desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Krah: “Sorunlar Avrupa’da daha görünür hale getirilmeli”

Maximilian Krah da ziyaretinin amaçlarından birinin Kıbrıslı Türklerin karşı karşıya bulunduğu sorunları yerinde görmek ve edindiği izlenimleri Almanya ve Avrupa kamuoyuna taşımak olduğunu belirtti.

Özellikle ekonomik ve kültürel alanlardaki kısıtlamaların uluslararası kamuoyunda daha görünür hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Krah, Kıbrıslı Türklerin yaşadığı sorunların Avrupa’da daha fazla gündeme taşınmasının önemine dikkat çekti.

Görüşmede ayrıca, Almanya-Kıbrıs ilişkileri, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs politikası, Türkiye-Almanya ilişkileri ile Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmeler hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Taraflar, Kıbrıslı Türk toplumunun uluslararası görünürlüğünün artırılması, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve mevcut kısıtlamaların aşılmasına yönelik girişimleri değerlendirdi.