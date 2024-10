Alman Rock grubu Mad Max Legacy için geri sayım başladı

Murat OBENLER

Almanların en eski ve güçlü rock gruplarından Mad Max Legacy geçtiğimiz yıllarda müzik ve dostluk adına gerçekleştirdiği iki toplumlu konserlerle adını duyuran “The Soulist’s Friends Across Borders Team-FAB” ile işbirliği içinde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne yardım konserinde The Soulist Coffee and Music House’de sahne alacak. ‘Best of 40 Years’ projesi ile Güney Amerika ve Avrupa turnesini sürdüren grup 19 Ekim’de saat 19:00’da Kuzey Kıbrıs’ta da rockseverlerle buluşacak. Kuzey Kıbrıs’ta sahne alan ilk Alman rock grubu da olacak Mad Max Legacy şimdiden rock camiası arasında heyecan yaratmayı başardı. Konsere girişin 400 TL olacağı gecede saat 19:00’da Cyprus Rock Company saat 21:00’de ise MADMAX Legacy sahne alacak.

Grubun ustaları Breforth ve Kruse’yi canlı izleme imkanı

64 yaşındaki gitaristi Jürgen Breforth ve davulcusu Axel Kruse’nin de yer aldığı yenilenen Almanya’nın Münster kenti bazlı Mad Max Legacy, yeni vokalisti Steven Screamz, gitarda Dethy Borchardt ve basgitarda Fabian "Fabs" Savage’den oluşan kadrosuyla sahnelere geri dönüş yapıyor.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne kapıda bağış yapılacak konser geçtiğimiz yıl grubun üyelerinden birisinin son dakika hasta olmasıyla ertelenmiş ve yerli organizatörler Alper Cengiz ile Roland Eyerich’in kararlı bir şekilde grupla iletişimi koparmaması ve çok iyi organizasyonu ile bu yıl 19 Ekim’de gerçekleşecek.

Tüm kuşakları hangi milletten olursa olsun rock müzik ile biraraya getirmeyi amaçlayan ve 2018 ile 2019’da gerçekleştirdiği “Friends Across Borders Festivals” ile ses getiren “Friends Across Borders Festivals Team” adına Cengiz ve Eyerich bu kez de büyük bir grubu getirerek hem bu çabalara önemli bir ivme katmak hem de konser geliri ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne ufak da olsa bir destek sağlamayı amaçladıklarını vurgu yaparak bu süreçte kendilerine destek olan Ozy Taxi ve Tervetuloa Hotel’e de teşekkür ettiler.