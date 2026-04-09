Alkışlar ritime karıştı

Ülkemizde şu anda tek olan ve 6 ay önce kurulan Başkanlığını Cemaliye Pelit Kavani'nin yaptığı Karşıyaka Kültür Sanat Derneği Sina Darbuka Ritim Grubu ilk gösterisini hocaları Nidal Hamidan ile birlikte Akdeniz Ayrelli Festivali’nde gerçekleştirdi. Karşıyaka Kültür Sanat Derneği Sina Darbuka Ritim Grubu ilk konserinde büyük beğeni topladı.

Grubun ikinci göstergesi 12 Nisan Pazar günü saat 15:00’te Tepebaşı Lale Festivali’nde olacak.