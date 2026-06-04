Ali Nesim Kısa Öykü Yarışması’nda dereceye girenler açıklandı

Kıbrıs Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Ali Nesim anısına düzenlenen kısa öykü yarışmasında dereceye girenler açıklandı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Janset Nebipaşagil “Yüzde On Beş” adlı öyküsüyle birinci, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi Gültekin Tuna “Yasemin Kokusu” öyküsüyle ikinci, DAÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Azra Arıkan “Yitenler” adlı öyküsüyle üçüncü oldu.

DAÜ Psikoloji Bölümü öğrencisi Adanur Bahçeci de “Deniz Kızı” adlı öyküsüyle Girne Belediyesi Özel Ödülü'ne laik görüldü.

Girne Belediyesi, YDÜ Türkçe Öğretmenliği Bölümü, YDÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğinde düzenlenen yarışmada dereceye girenlere para ödülü ve plaket verilecek. Ödül töreninin tarihiyle ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

Yarışmanın seçici kurulunda, Prof. Dr. Şevket Öznur, Prof. Dr. Mustafa Yeniasır, Prof. Dr. Burak Gökbulut, Prof. Dr. Turgay Akalın, Doç. Dr. Tayfun Nesimoğlu, Aysun Çelik, Ceyhan Özyıldız, Eralp Adanır ve Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu yer aldı.