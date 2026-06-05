Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasası yürürlüğe girdi

Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasası, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi.

“Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasası” Anayasa’nın 94'üncü maddesinin (1)'inci fıkrası gereği Cumhurbaşkanı tarafından dün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhuriyet Meclisi’nin 25 Mayıs tarihli 48’inci birleşiminde oy çokluğuyla kabul edilen yasa, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından bir kez daha görüşülmek üzere Meclis’e iade edilmişti.