Akansoy: “Tatar’ın müdahalesi utanılası… Ülkede demokrasi krizi var”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, ülkedeki demokrasi krizine işaret ettiği konuşmasında 14 Mart Töreni’nde Cumhurbaşkanı Tatar’ın müdahalesinin ‘utanılacak bir şey’ olduğunu belirtti, konuşmasına müdahale edilen konuk hekimden özür diledi.

23 Ocak 2020 seçimlerine katılımın %57,4 olduğunu anımsatan Akansoy, ülkenin %40’ının sandığa neden gitmediğinin konuşulmadığını, bunun çok önemli olduğunu vurguladı.

“Neden seçmen demokratik hakkını kullanmaktan imtina ediyor, neden seçmen sandığa gitmiyor… Bu bizim tembelliğimizden değil” diyen Akansoy, geçmiş yıllarda katılımın yüksek olduğunu anımsattı, araştırmaların siyaset kurumuna güvenin de azaldığını ortaya koyduğunu belirtti.

İnsanların oy verdikleri iradenin gerekli dönüşümü sağlamadığını ve ülkede keyfiyetin hakim olduğunu gördüğünü belirten Akansoy, toplumun iradesi ile oynamamanın çok önemli olduğunun altını çizdi.

Bir siyasi partinin hükümeti oluşturduktan sonra aslolanın ‘Hükümet Programı’ olduğuna vurgu yapan Akansoy, kabine değişikliğini eleştirdi, ‘adamcılık’ söz konusu olduğunu belirtti.

Yaşananların Kıbrıs Türk Halkı’nın siyasetten uzaklaşmasına açık sebep olduğunu vurguladı.

“Bu ülkede müdahalenin daniskası var” diyen Akansoy, Faiz Sucuoğlu’nun UBP Kurultayı’ndan ‘müdahale’ gerekçesi ile çekilmesini de hatırlattı.

Tahsin Ertuğruloğlu’nun ülkede ‘bulunmaz Hint Kumaşı’ kategorisine girdiğini ve Türkiye’deki belli odakların beklentilerini karşılamak üzere her dönem Dışişleri Bakanlığı görevine getirildiğini kaydeden Akansoy, yaşananları ‘demokrasi yarası’ olarak nitelendirdi.

Akansoy, Başbakan’ı açıklama yapmak üzere Meclis Genel Kurulu’na çağırdı.

Tatar’dan konuk doktorun konuşmasına müdahale: “Türkiye’nin bu konularını burada konuşamazsınız”