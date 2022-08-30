Afrika'dan gelen öğrencilere 'ırkçılığı' sorduk: “Daha iyi iletişime ihtiyaç var”

Ertuğrul SENOVA

Nijerya’daki Federal Hükümet, insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek, Nijeryalılara Kıbrıs’ın kuzeyine seyahat etmemelerini tavsiye etti. Diaspora Komisyonu Nijeryalılar Genel Müdürü Abike Dabiri-Erewa, “Kuzey Kıbrıs'a gitmeden önce iki kere düşünün. Orada Nijeryalılar için fazla bir şey yapamayız. Öğrencilerimiz her gün öldürülüyor” dedi.

Söz konusu haberin Kıbrıs’ın kuzeyindeki çevrimiçi gazetelerde yayınlanmasının ardından, kimi okuyucuların sosyal medyada yazdıkları yorumlar, Afrikalı bireylere yönelik ırkçılığın ortaya çıkmasına neden oldu.

Afrika kıtasındaki ülkelerden Kıbrıs’ın kuzeyine gelen yabancı öğrenciler YENİDÜZEN’e konuştu, durumu yorumladı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitim gören ya da yaşam süren Afrikalı öğrenciler, dünyanın diğer ülkelerine kıyasla yoğun bir ırkçılığa maruz kalmadıklarını, esas sorunun dil ile alakalı olduğunu ifade ediyor.

Ülkede pek çok kişinin yeterli İngilizce bilmediğini, bu nedenle iletişim kuramadıklarını ifade eden öğrenciler, “İletişim eksikliği güvensizlik yaratıyor” yorumu yaptı.

Öğrenciler ne dedi?

Eicht Eazykell: “Kelimenin tam anlamıyla bir ‘ırkçılık’ olayı yaşamadım”

“Nijerya Hükümeti’nin açıklaması bence yalan. Endişe duyan evine dönmeli. Ben böyle bir olayın yaşandığını (öldürülen Nijeryalılar) bilmiyorum. Endişe duyan eve gitmeli. Irkçılık konusunda, buradaki herkesi yargılayamam, insanlar farklı. Ama kelimenin tam anlamıyla bir ‘ırkçılık’ olayı yaşamadım.”



Yousuf Yousuf: “Bu ülkedeki esas sorun lisan”

“2 yıldır Kıbrıs’ta yaşıyorum, kötü bir şey görmedim. Daha önce Kanada’da yaşıyordum, orada gerçekten ırkçılığa maruz kalıyordum. Bu ülkedeki esas sorun dil. Dil sorunu, bir anlaşmazlığa neden olabiliyor. Ama Kanada’da aynı dili konuşmamıza rağmen ırkçı davranışlara maruz kalıyordum. İyi niyetli pek çok Türk arkadaşım var. Genellikle çeviri konusunda sorunlar yaşıyoruz.”

Richard Olenu: “Yeterli düzeyde İngilizce bilmiyorlar”

“Buradaki esas sorun dil. Burada yaşayan insanlar yeterince İngilizce bilmiyor. İletişim kuramadıkları için korkuyorlar, çekiniyorlar. Kıbrıs’ta Afrikalı insanların ölümüyle ilgili daha önce bir şey duymadım. Dediğim gibi, buradaki esas sorun dil. Bazen birinin ırkçı olup olmadığını, konuştuklarımı (google) çeviri üzerinden çevirip çevirmemesinden anlıyorum.”

Destny Anazya: “Burası barışçıl bir ülke”

“Kıbrıs’ta ırkçı olaylara maruz kalmıyorum. Burası rahat bir ülke. Başınıza bela gelmiyor. Aniden, durduk yere tutuklanma korkunuz olmuyor. Burası barışçıl bir ülke...”

Rüstem Oparah: “İnsanlar iletişim kurmakta zorlanıyor”

“Kıbrıs’ta ırkçılık yok, hep birlikte yaşayabiliyoruz, güzel bir ülke. Tek sorun dil olabilir. İnsanlar iletişim kurmakta zorlanıyor. Bunun dışında bir problemimiz yok.”

Pascal Orana: “İletişim kuramamak bariyerler yaratır, sorunlar açar”

“Nijerya Hükümeti yanlış bilgi veriyor. Burası hayatımda seyahat ettiğim en huzurlu ülke. Güvenli bir ülke... Tek sorun, kira gibi konularda öğrenciler için belirli düzenlemelerin olmamasıdır. Bir de dil sorunu var. İletişim kuramamak bariyerler yaratır, sorunlar açar.”

Folarammi Laifat: “Irkçılığa maruz kaldığım zamanlar oluyor”

“Irkçılığa maruz kaldığım zamanlar oluyor. Daha buraya gelirken 2 Türk bana laf attı. Bu gerçekten kötü hissettiriyor. Bunu sevmiyorum.”

Humula Kaose : “Kaçımızın binlerce doları var ki? Sizin var mı”

“Buradaki problem, çok fazla parası olan Afrikalı insanlara, buradaki vatandaşların bakış açısından kaynaklanıyor. Bu para bazen anlaşılabilir olmuyor. Kaçımızın binlerce doları var ki? Sizin var mı?”