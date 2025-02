“Afrika Yıldızı”nın genç yıldızı Marina Makri, Avrupa’nın da "Parlayan Yıldız”ı oldu

Murat OBENLER / BERLİN

Kıbrıslı yönetmen Adonis Floridis'in “Afrika Yıldızı” filminin genç oyuncusu Marina Makri, 75.Berlinalede Avrupa'nın en iyi 10 genç aktrisinden biri olarak "Parlayan Yıldız" ödülüne layık görüldü. Daha önce “Afrika Yıldızı” filmindeki performansıyla da ödüle layık görülen Marina Makri dünyanın en prestijli festivallerinden Berlinale’de kazandığı bu ödül ile geleceğin başarılı uluslararası kariyerinin de belki de ilk adımını attı. Aldığı ödül ile kırmızı halıda Kıbrıs’ı da temsil eden Makri, hem ülkedeki genç sinemacılara ilham ve umut vermiş hem de ülke sinemasının adını yurtdışında da duyurmuş oldu. Kıbrıs Cumhuriyeti bu yıl yine Avrupa Film Marketi’nde yerini alırken elçilik destekleriyle sinema sektör temsilcilerine yönelik düzenlediği resepsiyon da büyük ilgi gördü.

22. Berlinale Ortak Yapım Marketi’nin en prestijli ödülünü “Dreamgirl” ile Kaan Müjdeci kazandı

Başarılı yönetmen Kaan Müjdeci’nin senaryosunu Ercan Kesal’la birlikte kaleme aldığı, yapımcılığını Olena Yershova ve Kanat Doğramacı’nın üstlendiği yeni filmi “Dreamgirl”, 22. Berlinale Ortak Yapım Marketi’nin en prestijli ödülüne layık görüldü. 27 ülkeden toplam 35 projenin yer aldığı etkinliğe Türkiye’den seçilen tek proje olan “Dreamgirl”, Alman-Fransız kültür kanalı ARTE tarafından verilen ARTEKino Uluslararası Ödülü’nü kazandı. Sanatsal ve yaratıcı açıdan güçlü projelere verilen ödül, kazanan projeye maddi destek sunarak bağımsız film yapımcılarının projelerini hayata geçirmelerine katkı sağlıyor.

Hong Sangsoo yeni filmi ile Altın Ayı’nın en güçlü adayı oldu

Hong Sangsoo’nun yönetmenin çizgisini ve ruhunu kesinlikle devam ettirdiği son filmi “Geu jayeoni nege mworago hani” (What Does that Nature Say to You) prömiyerini 75.Berlinale’de yaptı. Hong Sangsoo’nun yazıp yönettiği filmde Ha Seongguk, Kwon Haehyo, Cho Yunhee, Kang Soyi, Park Miso rol alıyor. Otuzlu yaşlarında bir şair olan Donghwa, üç yıllık kız arkadaşı Junhee'nin Seul'den ailesinin Icheon dışındaki evine giderler. Evin büyüklüğü ve tepelik bahçeleri karşısında erkek arkadaşının şaşkınlığını gören Junhee, etrafına hızlıca bir göz atmasını önerir ve o sırada Donghwa günü ailesiyle geçirmeye davet eden Junhee'nin babasıyla karşılaşırlar. Genç Donghwa bir yandan kendini doğanın müthiş atmosferine bırakarak onu keşfetmeye çalışırken bir yandan da kızın ailenin (özellikle kendisinin saygın bir avukat olan babasının da etkisi var) bir sorgulamaya dönen yoğun sorularıyla baş başa bulur. Ailesinden ayrı bağımsız bir yaşam kurmaya çalışan genç şair ilk kez tanıştığı sevgilisinin ailesine derdini açıkça anlatmakta zorlanırken film gittikçe içinden çıkılmaz bir duruma dönüştü. Geleneksel aile yapısının genç kuşaklar üzerindeki baskıcı yaklaşımları üzerinde ve bir şair olma yolunda ilerleyen gencin doğayla olan iletişimini başarıyla anlatan film Hong Sangsoo’yu En İyi film, en iyi yönetim veya senaryo dallarında en güçlü aday olarak karşımıza çıkarıyor.

Ukrayna’dan çocuklara ve gençlere odaklanan dokunaklı bir film

Kateryna Gornostai’nin yazıp yönettiği Strichka chasu(Timestamp -Zaman damgası)Rusya müdahalesi sonrasında yaşamın birçok alanında aksamalar/çöküşler/yok oluşlar oluşan Ukrayna’da halkın yaralarını sarmak ve ülkeyi yeniden inşa etme çalışması ülkedeki çeşitli bölgelerdeki okullar ve okullarda okuyan çocuklar ve gençlerin üzerinden anlatılıyor. Güçlü bir hikaye örgüsü ve anlatımla çekilen ve duygusal olarak da etkili olan belgesel filmin Berlin’den ödülle dönmesi bekleniyor.