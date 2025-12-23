“Adalet istiyoruz”
Yakınlarını trafik kazalarında kaybeden aileler, Girne Kaza Mahkemesi önünde bir araya gelerek eylem yaptı. Aileler, sanıkların tutuksuz yargılanmasına tepki göstererek adalet çağrısında bulundu.
Duygusal anların yaşandığı eylem sırasında aileler, “adalet istiyoruz” çağrısında bulundu.
Aileler, gecikmiş adaletin adalet olmayacağını vurgulayarak, trafik kazalarına ilişkin davalarda sanıkların tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi.
Yetkililere çağrıda bulunan aileler, gerekli adımların bir an önce atılmasını talep etti.
