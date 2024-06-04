Ada yarısı susuzlukla karşı karşıya

Geçitköy Pompa İstasyonu’nda oluşan arıza nedeniyle Kıbrıs’ın kuzeyinde su kesintileri yaşanıyor…

Yerel barajlara yönelik gerekli bakımlarım yapılmaması nedeniyle “taşıma suyla” dönen ada yarısındaki su talebi, arıza nedeniyle karşılanamıyor…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Su Temin Projesi kapsamında Geçitköy Pompa İstasyonu’nda oluşan arıza nedeniyle kesinti yapılacağı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, onarım çalışmaları sırasında Kıbrıs’ın kuzeyine su sağlanamayacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Arızanın tamamlanacağı döneme kadar yerel içme-kullanma suyu kaynaklarımızdan su sağlanacaktır. Bu süreçte halkımızın suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları büyük önem arz etmektedir. Süreç içerisinde halkımıza ve belediyelerimize gerekli bilgilendirmeler basın yoluyla yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.