Ada yarısı elektriksiz!
Yüksek gerilim hatlarının kısa devre yapması sonucu santraller devredışı kaldı, ada yarısı elektriksiz kaldı.
Yüksek gerilim hatlarının kısa devre yapması sonucu santraller devredışı kaldı, ada yarısı elektriksiz kaldı. EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, Güneyköy Trafo Merkezi'nde meydana gelen patlama ile benzer bir sonucun yaşandığını ifade etti.
Öte yandan KIB-TEK'ten yapılan açıklamada, ekiplerin arızalara ilişkin müdahalelerinin sürdüğü, 2 saat içerisinde tüm bölgelere elektrik enerjisi verileceği ifade edildi.
