Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Ada yarısı elektriksiz!
Ada yarısı elektriksiz!

Ada yarısı elektriksiz!

Yüksek gerilim hatlarının kısa devre yapması sonucu santraller devredışı kaldı, ada yarısı elektriksiz kaldı.

A+A-

Yüksek gerilim hatlarının kısa devre yapması sonucu santraller devredışı kaldı, ada yarısı elektriksiz kaldı. EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, Güneyköy Trafo Merkezi'nde meydana gelen patlama ile benzer bir sonucun yaşandığını ifade etti.

Öte yandan KIB-TEK'ten yapılan açıklamada, ekiplerin arızalara ilişkin müdahalelerinin sürdüğü, 2 saat içerisinde tüm bölgelere elektrik enerjisi verileceği ifade edildi.

Bu haber toplam 677 defa okunmuştur
Etiketler :