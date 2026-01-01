“Araçlarınızı risk altında olabilecek noktalardan uzaklaştırın”

Lefkoşa, yeni yılın ilk gününde etkili olan olumsuz hava koşullarıyla mücadele ederken, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, belediye ekiplerinin sahada aktif olarak görev yaptığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna seslenen Harmancı, belediyelerin her koşula karşı hazırlıklı olması gerektiğine vurgu yaparak, fırtına nedeniyle yaşanan aksaklıklara ekiplerin hızlı şekilde müdahale ettiğini belirtti.

“Şu ana kadar 6 farklı noktada müdahale gerçekleştirildi”

Açıklamasında günün yeni yılın ilk günü olmasına rağmen ekiplerin sahada yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Harmancı, “Belediye her zaman hazırlıklı olmalı. Bugün yeni yılın ilk günü ama fırtına dolayısı ile oluşan tüm aksaklıklara ekiplerimiz tek tek yetişiyor” dedi.

Şu ana kadar kent genelinde altı farklı noktada yaşanan olumsuzluğa müdahale edildiğini kaydeden Harmancı, meydana gelen olayların maddi hasarla sınırlı kaldığını belirterek, “Maddi hasar dışında çok şükür şu ana kadar daha büyük bir sorun yaşanmadı” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara uyarı: Araçlarınızı riskli alanlardan uzak tutun

Mevcut hava koşullarının bazı riskleri beraberinde getirdiğine dikkat çeken Harmancı, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi tehlikelere karşı vatandaşları uyardı. Harmancı, özellikle araç sahiplerine seslenerek, araçların ağaç altları gibi riskli noktalara park edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Acil durumlar için 24 saat kesintisiz iletişim

Açıklamasının devamında olası acil durumlar için Lefkoşa Türk Belediyesi ekiplerine günün her saati ulaşılabileceğini hatırlatan Harmancı, vatandaşların Alo 185 Çözüm Hattı üzerinden telefonla ya da 0533 883 0582 numaralı WhatsApp hattı aracılığıyla mesaj yoluyla destek talebinde bulunabileceğini kaydetti.