3 yıldan fazla süredir kaçak yaşıyordu, tutuklandı!

Kıbrıs’ın kuzeyinde “İzinsiz İkamet Etmek” suçundan tutuklanan J.B., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ahmet Korkmaz olguları aktardı. Polis, zanlının kullandığı aracın, 12 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 raddelerinde Gönyeli Polis Karakolu ekipleri tarafından Lefkoşa Güzelyurt ana yolunda gerçekleştirilen trafik kontrolü sırasında kontrol maksatlı durdurulduğunu kaydetti.

Polis, zanlının pasaportundan yapılan muhaceret kontrolünde 25 Nisan 2023 tarihinden itibaren 1174 gün ülkede izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini bildirdi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının ihracı için gerekli yazışmaların yapıldığını, adada başka herhangi bir suça karışıp karışmadığı ile ilgili araştırma yapılacağını ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.