ABD Basını: Trump’ın kazanma ihtimali yüzde 95

Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde bazı eyaletlerde oyların sayımı sürüyor.

The New York Times gazetesi, kilit eyaletlerin bir çoğunda Harris’e karşı üstünlük sağlayan Trump'ın kazanma şansını yüzde 95 olarak duyurdu. Ancak, birkaç eyalet bile bu durumu değiştirebilir. Yapılan yorumlar, seçimin kaderini belirleyecek eyaletlerde oyların henüz sayılmadığı ve şu an Trump'ın kazanması beklenen yerlerde önde olduğunu gösteriyor.

Oy oranlarının son dağılımına göre Trump yüzde 52,5, Harris ise yüzde 46,3 oy oranında.

Trump, son duruma göre 247, Harris ise 210 seçici delege oyu almış durumda. Toplam 538 seçici delege var ve bu delegeler başkanı seçecek. 270 seçici delege oyu alan seçimi kazanacak.