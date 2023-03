AB burslarına son başvuru tarihi 2 Nisan...

Ödül Aşık ÜLKER

AB Burs Programı kapsamında, 2007 yılından beri, 2 binden fazla Kıbrıslı Türk’ün, 130’dan fazla üniversitede, 80’den fazla farklı konuda eğitim alabilmesi sağlandı. Bu yıl AB Burs Programına başvurular 2 Nisan’da sona erecek.

AB Burs programı hakkında YENİDÜZEN’e detaylı bilgi veren Goethe-Institut AB Burs Programı Yöneticisi Berna Berberoğlu, “Avrupa’da okumak, kişilerin becerilerini ve ufkunu genişletmesinde, uluslararası deneyim kazanmasında ve küresel bir bakış açısı edinmesinde önemli bir etkendir” dedi.

Berberoğlu, program kapsamında önümüzdeki iki akademik yıl süresinde kullanılmak üzere ayrılan program bütçesi toplamının 5 milyon Euro olduğunu belirterek, yılda yaklaşık 160-170 kişinin burslardan faydalandığını söyledi.

Berna Berberoğlu, “Hayallerinizin peşinden gitmek ve eğitiminizi ilerletmek için ilk adımı atmak çok önemli. Bu heyecan verici yolculuğa çıkarken, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı’nın önemi her geçen gün artmaktadır ve geleceğinizi şekillendirmek için bu program daha erişilebilir fırsatlar sunmaktadır” diye konuştu.

“Amaç Kıbrıslı Türkleri AB’ye yakınlaştırmak”

Soru: AB Burs programı nedir, ne amaçlamaktadır?

Berberoğlu: Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı, 2007 yılından beridir AB tarafından finanse edilmekte olan ve Kıbrıslı Türkleri AB’ye yakınlaştırmak ve iş piyasalarında ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim almalarını sağlamak amacında olan bir programdır.

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı, 2007’deki başlangıcından bu yana 2 binden fazla Kıbrıslı Türk’e AB genelinde eğitim alma fırsatı vermiştir.

Program 2007-2014 yılları arasında AB ofisi aracılığıyla daha küçük bir ölçekte yürütülmüş, 2014 yılından itibaren ise programa olan ilgi ve talebin artmasıyla programın bütçesi artırılılarak ölçeği büyütülmüştür. 2014-2022 yılları arasında AB tarafından finanse edilmekte olan AB Burs Programı’nın uygulaması British Council tarafından yürütülmüştür. Program Haziran 2022 tarihinden itibaren bizler, yani Goethe-Institut tarafından yürütülmektedir. Biz Goethe-Institut olarak yeni bir takım kurduk, takımımızda AB Burs Programı bursundan faydalanarak eğitimlerini Avrupa’da tamamlamış üç arkadaşımız var, takım arkadaşlarım burs koordinatörleri Bekir Okalper, Berya Ardal ve Fatoş Yangın. Bu yaklaşım Goethe-Institut’ün bu burs programıyla ilgili vizyonu ile de uyumlu. Biz, burs programının daha uzun soluklu bir deneyime dönüşmesini ve burs mezunlarımızın bu programdan kendi gelişimleri için faydalanmaya devam ederken, burs programı aracılığıyla topluma katkı yapmaya devam edebilmesini hedefliyoruz.

Avrupa’da eğitim...

Soru: Neden Avrupa’da eğitim?

Berberoğlu: Avrupa’da okumak, kişilerin becerilerini ve ufkunu genişletmesinde, uluslararası deneyim kazanmasında ve küresel bir bakış açısı edinmesinde önemli bir etkendir. Avrupa’da edinilen yüksek öğrenim veya mesleki gelişim deneyimi, yalnızca kişilerin becerilerini ihtiyaç duyulan alanlar doğrultusunda geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda onların sosyal becerilerini de geliştirmeyi sağlamaktadır.

Avrupa, yüksek kaliteli eğitim fırsatları sunan dünyanın en saygın üniversitelerine ve eğitim kurumlarına ev sahipliği yapmaktadır. Avrupa’da okumak, kişilerin orada eğitim görürken ayrıca günlük yaşamın bir parçası olarak yeni lisan öğrenme ve farklı kültürleri deneyimlemesini sağlamaktadır.

“Program ihtiyaçlar ve fırsatlar da dikkate alınarak evrilmektedir”

Soru: 2007 yılından beri verilen AB burslarından bugüne kadar kaç Kıbrıslı Türk, kaç farklı ülkede veya üniversitede, alanda yararlanma imkanı yakaladı?

Berberoğlu: AB’nin, Kıbrıs Türk toplumuna Avrupa’da eğitim ve mesleki gelişim fırsatları sunmak amacıyla 2007 yılından beri finanse ettiği AB Burs Programı bugüne kadar, 2 binden fazla Kıbrıslı Türk’ün, 130’dan fazla üniversitede, 80’den fazla farklı konuda eğitim alabilmesini sağlamıştır. Bu amaçla kullandırılan bursların toplam değeri 38 milyon Euro’dur.

Önceleri sadece belli başlı AB üyesi ülkeleri tercih eden burslularımız, AB Burs Programı kapsamında gerçekleştirilen tanıtımlarla farklı farklı AB üyesi ülkelerdeki eğitim fırsatları hakkında bilgilenmekte ve seçimlerini de yaygınlaştırmaktadırlar. Geçen yıl itibarıyla AB Burs Programı kapsamında eğitim gören burslularımız eğitimleri için toplam 24 farklı AB üyesi ülkeyi tercih etmiştir.

AB Burs Programı her geçen yıl ihtiyaçlar ve fırsatlar da dikkate alınarak evrilmektedir. Bu yaklaşımla biz de bu yıl Avrupa’daki eğitim olanaklarının daha da ulaşılır olabilmesi adına yeni bir alt kategori ekledik. Lise son sınıf öğrencilerinin yabancı dil engelini aşabilmeleri için bir akademik yıllık resmi AB dili eğitimi alt kategorisini yarattık. Bu gruptan burs alacak olan gençlerin bir sonraki yıl lisans programına başlarken, yine burs programına başvurabilmesi ile ilgili bir de istisna durum yarattık. Bildiğiniz gibi normalde herhangi bir kişi burstan faydalandıktan sonraki iki yıl bursa başvuru yapamamaktadır.

Soru: Bu yılki bütçe nedir ve kaç kişiye burs verilecek?

Berberoğlu: Program kapsamında önümüzdeki iki akademik yıl süresinde kullanılmak üzere ayrılan program bütçesi toplam 5 milyon Euro’dur. Program yılda yaklaşık 160-170 kişiyi burslardan faydalandırmaktadır. Bu yılki rakamın da bu civarda olacağını öngörüyoruz.

Kriterler...

Soru: Kimler başvurabilir, kriterler nelerdir?

Berberoğlu: AB Burs Programına kimlerin başvurabileceği, program kapsamındaki burs kategorisine göre farklılıklar göstermektedir. Genel bir tanım yapacak olursak programa lise son sınıf öğrencileri ve mezunları, lisans veya lisansüstü program öğrencileri ve mezunları, akademisyenler ve profesyoneller başvuru yapabiliyor. Başvuru yapacak kişilerin ya kendileri veya anne veya babalarından herhangi birisinin Kıbrıs’ta doğmuş olması gerekmektedir. Ayrıca kişinin Kıbrıs’ta ikamet ediyor olması gerekiyor. Öğrenci veya mezun olarak başvuru yapacak kişilerin Kıbrıs’ta 7 yıllık eğitim, profesyonel veya çalışan olarak başvuracak kişilerin ise son 5 yıl içerisinde 3 yıl Kıbrıs’ta çalışma kriterini de karşılaması şart.

Bu kriterler tabi ki programın genel hedefi ile de uyumlu, Kıbrıs’ta okuyan ve çalışan Kıbrıslı Türkleri Avrupa’ya yakınlaştırmak, onlara AB üyesi ülkelerde okuma ve profesyonel gelişim olanakları sunmak...

Soru: Burs verilecek alanlarla ilgili bir kısıtlama var mı?

Berberoğlu: Programa herhangi bir konuda eğitim almak için başvuru yapılabilmektedir, diğer bir deyişle program kapsamında burs verilecek alanlarla ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak, AB Burs Programı’nın ekonomik kalkınmaya katkı yapma hedefine parallel olarak oluşturulan öncelikli konular listesi mevcuttur. Öncelikli konular listesi çalıştığımız akademisyenlerin hem yerel ekonomiyi, hem de dünyadaki ve Avrupa’daki ilgili literatürü de dikkate alarak yaptıkları öneriler ve buradaki ilgili kurum ve kuruluşlarla yaptığımız konsültasyonlar sonucunda oluşturulmuştur. Bu konular hem yereldeki iş piyasası ihtiyaçlarını, hem de geleceğin mesleklerini içermektedir. Söz konusu öncelikli konularda eğitimlerini almak isteyen başvuru sahiplerinin, bursluların belirlenmesi için organize edilen sınavlarda alacakları puanlarına %5 puan artırımı yapılacaktır.

Soru: Verilen burslar neyi kapsar?

Berberoğlu: Burs kapsamında üç farklı ödenek veriliyor. Bunların ikisi, yaşam ödeneği ve seyahat ödeneği bursiyerin kendine, üçüncüsü olan okul harcı ise eğitim alınacak kuruma ödeniyor. Yaşam ödeneği için AB ülkeleri o ülkedeki yaşam koşullarına bakılarak 3 farklı kategoriye ayrılmış ve her kategori için bir tutar belirlenmiştir. Buna göre yaşam ödeneği birinci grup ülkeler için yıllık 11 bin 500 Euro, ikinci grup ülkeler için 11 bin Euro ve üçüncü grup ülkerler için 8 bin 500 Euro’dur. Bursiyerlere ödenen seyahat ödeneği sabittir ve bu da bin Euro’dur.

Eğitim alınacak kuruma ödenen okul harcı ise maksimum 7 bin Euro’dur, okul harcının bunun üzerinde bir tutar olması durumunda kişi kalan kısımdan kendisi sorumlu olmaktadır. Bu ödenekler kısa dönemli programlar için alınan burslarda, pro-rata usülu olarak, gidilecek ülke ve kalınacak süreye göre değişmektedir.

“Akademik başarı AB Burs Programı’nın seçme sürecinde bir etken değil”

Soru: Seçme süreci nasıl? Akademik başarı seçme sürecinde ne kadar etkili?

Berberoğlu: Burs programına başvuru yapacakların 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 23:59’a kadar başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir. Bu tarihte başvuru sistemimiz kapanacak ve o ana kadar başvurusunu yapan her adaya sınav daveti gönderilecektir. Bu yıl sınavlarımız lisans öncesi ve lisans programları ile kısa dönemli programlara başvuran adaylar için 29 veya 30 Nisan tarihinde gerçekleşecektir. Lisansüstü programlara başvuran adayların sınavları ise 24 veya 25 Haziran tarihinde gerçekleşecektir. Sınavlarımız her burs kategorisi için yazılı olan iki kısımdan oluşmaktadır. Her iki kısım eşit ağırlıktadır. Birinci kısımda adayların 25 dakika içerisinde 30 çoktan seçmeli genel yetenek sorusunu cevaplayacaklar. Bu ilk sınav sözel, sayısal ve şekilsel algı ile ilişkili soruları içermektedir. Sınavın ikinci kısmında ise adayların motivasyon mektubu yazması beklenmektedir. İkinci sınavda verilen süre 50 dakika olacaktır. Kişiler başvurmuş oldukları kategori, alt-kategori içerisinde adayların almış oldukları en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanmaktadır. Her yıl için ayrılmış olan bütçe tümünde kullanılana kadar burs verilir.

Sizin sorunuza dönecek olursak, adayların önceki akademik başarısı AB Burs Programı’nın seçme sürecinde bir etken değil. Bizim seçim sürecimiz sınavlarımızdaki başarıya bağlıdır. Tüm adaylar ayni koşullarda sınava giriyorlar ve bu sınavlarda aldıkları puanlarına göre burs almaya hak kazanıyorlar. Bu nedenle yaptığımız her bilgilendirmede kişilere AB Burs Programı sınavına önceden çalışarak ve hazırlanarak gelmelerini tavsiye ediyoruz.

Burs kategorileri...

Soru: Geçtiğimiz yıllardan üç tür burs olduğunu biliyoruz. Bunların detayları nelerdir?

Berberoğlu: Evet, Program kapsamında 3 farklı burs kategorisi bulunmaktadır: 1. Lisans öncesi ve Lisans Programları; 2. Lisansüstü Programları; ve 3. Kısa Dönemli Programlar. Her bir kategoriye başvuru yapabileceklerin tanımlarına çok detaylı olarak www.euburs.eu websitemizden ulaşılabilir. Genel olarak anlatacak olursak, ilk kategori olan lisans öncesi ve lisans programlarına lise son sınıf öğrencileri ve mezunları başvuru yapabiliyor. İkinci kategori olan lisansüstü kategorisine şu anda üniversitede eğitim görenler veya üniversite eğitimini tamamlayanlar başvuru yapabiliyor. Bu kategoride kişiler master veya doktora programları için burs başvurusu yapılabilmektedir. Son kategori olan kısa dönemli programlar için ise hem profesyoneller hem de çalışan veya eğitimlerine devam eden akademisyenler başvuru yapabilmektedirler.

Soru: AB Burs programı kapsamında daha önce burs alan bir kişi tekrar başvurabilir mi?

Berberoğlu: Tabi ki başvurulabilir, ancak son iki yılda burstan faydalananlar tekrar başvuru yapamıyorlar. Bu yıl lisans öncesi ve lisans kategorisinde bir alt kategori yaratarak bu alt kategoriye özel bir istisna getirdik. Az önce de bahettiğim gibi, söz konusu alt kategori herhangi bir AB dilini öğrenmek için bir akademik yıllık eğitim almayı kapsıyor. Bu alt kategoride AB bursundan faydalanan kişiler, bir sonraki yılda lisans programlarına geçerken tekrar AB bursuna başvuru yapabiliyorlar. Bu takdirde iki yıl üst üste AB bursu almış olacaklar.

Soru: Bursu alan kişilerin eğitimlerini yarım bırakmaları durumunda nasıl bir prosedür izlenir?

Berberoğlu: Bursu almaya hak kazanıp, burs sözleşmesini imzalayan kişilere ödenekleri AB Burs Programı başvuru kılavuzunda belirtildiği şekilde ödenir. Burslunun sözleşmesini imzalayarak eğitimine başladıktan sonra eğitimini bırakması durumunda öncelikle bunu sözleşme makamı olan Goethe-Institut’a bildirmesi gereklidir. Programını yarıda bırakan bursluya sözleşmedeki kurallar uygulanır ve iade etmesi gereken miktar talep edilir.

Burslularımız ile iletişimimiz sözleşme süresinde aktif bir şekilde devam etmektedir. Burslular sözleşme süresince portallarına belirlenen zamanlarda bazı belgeler ve raporlar yüklemek zorundadırlar. Bu raporlar tarafımızdan incelenir ve bursluların sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerine karar verilir.

Başvurular, 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 23:59’da sona eriyor...

Soru: Başvurular nasıl yapılıyor ve son başvuru tarihi ne zaman?

Berberoğlu: Başvurular websitemizden yani www.euburs.eu adresinden başvuru portalına ulaşarak yapılabilir. Başvuracak olan adaylara özellikle başvurularını yapmadan önce websitesinde bulunan rehberleri indirerek okumalarını tavsiye ediyoruz. Başvurmak için adayların başvuruları ile birlikte destekleyici belgelerini de sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bu belgelerin önceden hazırlanması başvurunun daha kolay tamamlanabilmesini sağlayacaktır.

Başvurular, 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 23:59’da sona eriyor. Bu tarihten sonra başvuru portalımız başvurulara kapanacaktır. Başvuru esnasında yüklenmesi istenilen belgeler önceden hazırlandığı takdirde başvuru yapmak çok zor değil. Dolayısıyla, başvuru yapmak isteyenler önümüzdeki hafta başvurularını tamamlayabilirler.

AB Burs Ofisi...

Soru: Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi AB Burs Programı ile ilgili tanıtım/bilgilendirme toplantıları yaptınız mı? Kimlere ulaştınız?

Berberoğlu: Evet, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da tanıtım ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdik. Bu toplantıları pandeminin de sona ermesiyle bu yıl yüz yüze yapmayı tercih ettik. Bu kapsamda tüm resmi ve özel liseleri, kolejleri ve meslek liselerini ziyaret ettik. Lise son sınıf öğrencilerine burs programını tanıtarak nasıl başvuru yapabileceklerini anlattık, onların sorularını cevapladık. Ayrıca bazı meslek kuruluşlarına yönelik toplantılar da düzenledik. Her bölgede toplantılar düzenleyerek hedef kitlemize maksimum oranda ulaşmaya çalıştık. 10-11 Mart tarihlerinde ara bölgede bulunan Goethe-Institut binasında AB Eğitim Fuarı etkinliği gerçekleştirdik. Bu etkinlikte 11 AB üyesi ülke temsilcileri, güneyde bulunan 4 üniversite ve bazı AB fonlu projeler de tanıtım yaptılar. Fuarımız çok etkin geçti, gelecek yıl yine benzer bir etkinliğimiz olacak.

Ayrıca, tüm bu dönem boyunca başvuru yapacak adayların gelip danışabilmesi, sorularını yöneltebilmesi için Server Somuncuoğlu Sokak- Lefkoşa adresinde bulunan AB Burs Ofisi’miz de oldukça aktif oldu. Ofisimiz sadece burs başvurularının açık olduğu dönemde değil, yıl boyunca Avrupa’daki eğitim olanakları ile ilgili bilgi alabilmek amacıyla da kullanabilirler.

“Hayallerinizin peşinden gitmek için ilk adımı atmak çok önemli”

Soru: AB burslarıyla ilgilenenlere mesajınız nedir?

Berberoğlu: Hayallerinizin peşinden gitmek ve eğitiminizi ilerletmek için ilk adımı atmak çok önemli. Bu heyecan verici yolculuğa çıkarken, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Avrupa Birliği Burs Programı’nın önemi her geçen gün artmaktadır ve geleceğinizi şekillendirmek için bu program daha erişilebilir fırsatlar sunmaktadır. Bizler bu yıl yine 160 – 170 kişinin bu programdan yararlanıp, hayallerini gerçekleştireceği için çok heyecanlıyız. Artık burs başvurularının kapanmasına çok az bir süre kaldı, son başvuru tarihi 2 Nisan Pazar 23:59’dur. Bu sebeple burs başvurularınızı yaparken websitemizin (www.euburs.eu) “Nasıl Başvurabilirim” bölümünde yer alan burs rehberini, sıkça sorulan soruları ve genel yetenek sınavı için geçmiş soruları okuduğunuzdan emin olunuz. Bu süreçte daha detaylı bilgi almak için bizleri arayabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. Burs başvurusu yapacak olan tüm adaylara bol şans dilerim.



AB Burs Programı burs koordinatörleri Bekir Okalper, Berya Ardal ve Fatoş Yangın da AB burslarından faydalanarak eğitimlerini Avrupa’da tamamlamış üç genç...