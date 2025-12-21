Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanlarında dün 22.00-02.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yaptı.

Trafik denetimlerinde 8 bin 195 araç kontrol edildi, bin 378 sürücü ceza aldı, 91 araç trafikten men edildi. Ülkede kaçak kaldığı tespit edilen 22 kişi ise tutuklandı.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, işçi lojmanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, ülkede ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 3 bin 248 araç sürücüsü kontrol edildi ve 317’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 7’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 12’si muayenesiz araç kullanmak, 38’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü elektrikli scooter kurallarına uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 2’si koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 129’u diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 541 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 51 araç ise trafikten men edildi.

Mağusa’da ikamet izinsiz 4 kişi tespit edildi

Mağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, marketler, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilerek, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 50 araç sürücüsü kontrol edildi ve 168’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u muayenesiz araç kullanmak, 27’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i kamu taşıma işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si kamu taşıma işletme izninde belirtilen şartlara uymamak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 16’sı seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si yetersiz ışıkla araç kullanmak ve 48’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 290 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de 2 bin 145 araç kontrol edildi 25 araç trafikten men edildi

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, pansiyonlar, kahvehaneler, oteller ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilerek, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 8 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2 bin 145 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 93’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 19’u sigortasız araç kullanmak, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i kamu taşıma işletme izninde belirtilen şartlara uymamak ve 141’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 261 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 25 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 742 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 13’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i kayıtsız araç kullanmak ve 71’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 96 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de bin 10 araç kontrol edildi 190 sürücüye ceza kesildi

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler denetlenerek ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 6 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 10 araç sürücüsü kontrol edildi ve 48’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 16’sı sigortasız araç kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 27’si muayenesiz araç kullanmak, 50’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 42’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 190 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 56 araç ise trafikten men edildi.