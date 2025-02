9 Türk Lirası ile devlet doyar mı Ahmet Abi?

Günlerden pazar yıllardan bu aralar, bizim mahallede yaşayan bir Ahmet abim var çok sevdiğim. Ustadır kendisi on yıllardır. Evli barklı 50 yaşlarında bir adamdır saçı sakalı karışmış. Yol üstü denk geldik bir sohbet edelim dedik. Sohbet sardı da sardı. Başladı Ahmet abim daralamaya tabi, öyle devlet böyle devlet dedim abi sakin ne oldu gel oturalım öyle anlat ta dinleyelim.

Başladı Ahmet abi…

“Abim benim transit var ya 90 model, götürdüm geni muayeneye soktuk. Dediler ‘şasede çürük var, sen sür köyde da tamamdır.’ E sürdüm abim ama dedim gaydı guydu olsun benim iş arabamdır elim ayağımdır. Köyde işlerik tamam da, başka bircez yerde iş çıkarsa da polis çevirir napacayık diye düşündüm. Gittim zımparayı basdım bir güzel temizledim boyadım. Korkuluk yaptım kasaya güzel hem benim ufak ekskavatör var ya, çeki demiri yaptım gendine çok güzel.

Götürdüm muayeneye baştan verdik güzel parasını da abim.

Dediler bana ‘bunun damperi var; senin ruhsatta geçmez. Bu kamyonet olmaz bu biraz ağır geldi kamyondur bu’.

E madem öyle biraz ağır geldi dedim ‘parası da fazla olmaz ya değil?’.

Dedi ‘en fazla 5 bin da tamamdır ne isteycekler’.

Gittik oğlum vergisini verelim 17,441 TL. Dedim ‘herhalde şaka yaparsınız arabanın kendisi o kadar etmez.’

‘Yok yok’ dedi ordaki sorumlu gadın ‘doğrudur, kamyondur seninki ondan öyle.’

E madem dedim ‘kamyondur neçin 1200 kilo yük hakkı verdiniz buna?’

‘E bilmem’ dediler. Neyi bilmezsiniz yahu benim şimdi o kadar param yok.

‘Olduğu zaman getirin’ dediler.

Allah inandırsın gittim son galan Eurocukları bozdum abim da verdim gadına 17,440 TL dedi bana ‘1 TL var mı?’ haram ettim verdim 10 TL. 9 TL da galsın devlete.

Gadın demez mi ‘ben para üstünü vermek zorundayım.’

Yedim kafayı onun içinde. ‘Yok’ dedim galsın.

‘Yok’ dedi ‘beyefendi alın’. Dedim ‘bu şekilde hayırlısı olmuyor’.

Transiti kamyon yaptınız bunun da herhalde 20 bin TL seyrüseferi var her yıl. Ben bunu nasıl ödeycem. İnsanları sömürürsünüz doymazsınız. Gadın ‘tabi haklısınız’ dedi gözü doldu. Dedim ‘9 TL galsın bu devlet doymaz. Galsın bu devlete galsın’ dedim da çıktım.’’

Bu sözlerin ardından yaklaşık 10 saniye sessiz bakıştık. Adamın yüzünden düşen bin parça. 3 yılda kamyonetin parası kadar vergi verecek bu adam. Yeter mi? Yok yetmez. O çıkan 9 TL para üstünü da kasaya bağışlanacak. Mamacıklar yenmezse ingacıklar başlar sonra.

Kısa hesapla 370 bin araçtan 9 TL, 3 Milyon Üç Yüz Otuz Bin TL. Eh bir iki Mercedescik alınır.

Gözünü seveyim Ahmet abi koskoca devlet her iki kişiden biri müdür, her birine Mercedescik almak için 9 TL’den devlet doyar mı be abi?