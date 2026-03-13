"Caner’in listesi sandıktan %73 ile çıktı"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası'nın (DAÜ-SEN) gerçekleşen 41. Olağan Genel Kurulu’nda yeni dönem yetkili kurul üyeleri belirledi. Genel Kurul'da Hamit Caner imzası ile aday olan ve mevcut yönetimin yer aldığı listenin tamamının oyların %73'ünü alması dikkat çekti.

DAÜ-Sen’den yapılan açıklamaya göre, yapılan seçim sonucunda yönetim kuruluna; Canan Perkan Zeki, Ruşen Yücesoylu Karakaya, Yeşim Dede, Hamit Caner, Mustafa Rıza, Damla Simsaroğlu, Fatih Bayraktar, Fatoş Erozan, Ercan Hoşkara, Kağan Günçe, Sami Fethi, Hatice Nilay Hasipoğlu, Nezire İnce, Pembe Behçetoğulları, Hasan Oylum, Hülya Fırat Kılıç, Hasan Hacışevki, Özlem Olgaç Türker, Berfu Çerçi Öngün, Ergül Mutlu Altundağ ve Mehmet Okcan seçildi.

Denetleme kurulunda; Banu Lama, Nazan Doğruer, Metin Mavioğlu, Umut Türker ve Suzan Özdilek görevlendirildi.

Disiplin kurulu ise; Hüseyin Özkaramanlı, Demet Çelik Ulusoy, Mehmetali Özarslan, Erkan Malkoç ve Mutlu Kale'den oluştu.

DAÜ-SEN: "Hamit Caner imzası ile aday olan ve mevcut yönetimin yer aldığı listenin tamamı, oyların %73’ünü aldı"

DAÜ-SEN sonuçlara ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, Olağan Genel Kurul'a katılımın yoğun olduğunu ve toplantının demokratik olgunlukla gerçekleştiğini belirterek, üyelere teşekkür etti.

Açıklama şöyle:

"Sendikamız DAÜ-SEN’in 41. Olağan Genel Kurulu 12 Mart 2026 tarihinde yoğun bir katılımla (% 88.84) gerçekleştirilmiştir. Genel Kurulumuz her zaman olduğu gibi demokratik olgunluk içinde tamamlanmıştır. Tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Sendikamıza yeni dönemde yön verecek yetkili kurul üyeleri aşağıdaki tablolarda gösterildiği gibi oluşmuştur. Ayrıca, ekteki dosya tüm seçim sonuçlarını içermektedir.

Seçim sonucuna göre Hamit Caner imzası ile aday olan ve mevcut yönetimin yer aldığı listenin tamamı, oyların %73’ünü alarak, seçilmiştir.

Ali Katırcıoğlu imzası ile aday olan listeden ise Mutlu Kale disiplin kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Yetkili Kurulllara seçilen tüm meslektaşlarımızı tebrik eder, sendikamıza ve üniversitemize hayırlı olmasını dileriz."

Sonuçlar:

YÖNETİM KURULU Toplam Oy CANAN PERKAN ZEKİ 247 RUŞEN YÜCESOYLU KARAKAYA 246 YEŞİM DEDE 246 HAMİT CANER 244 MUSTAFA RIZA 236 DAMLA SİMSAROĞLU 233 FATİH BAYRAKTAR 233 FATOŞ EROZAN 233 ERCAN HOŞKARA 232 KAĞAN GÜNÇE 231 SAMİ FETHİ 231 HATİCE NİLAY HASİPOĞLU 230 NEZİRE İNCE 228 PEMBE BEHÇETOĞULLARI 228 HASAN OYLUM 226 HÜLYA FIRAT KILIÇ 225 HASAN HACIŞEVKİ 224 ÖZLEM OLGAÇ TÜRKER 224 BERFU ÇERÇİ ÖNGÜN 222 ERGÜL MUTLU ALTUNDAĞ 218 MEHMET OKCAN 214

DENETLEME KURULU Toplam 1. BANU LAMA 244 2. NAZAN DOĞRUER 238 3. METİN MAVİOĞLU 236 4. UMUT TÜRKER 230 5. SUZAN ÖZDİLEK 227