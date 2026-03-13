"Caner'in listesi sandıktan %73 ile çıktı"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası'nın (DAÜ-SEN) gerçekleşen 41. Olağan Genel Kurulu’nda yeni dönem yetkili kurul üyeleri belirledi. Genel Kurul'da Hamit Caner imzası ile aday olan ve mevcut yönetimin yer aldığı listenin tamamının oyların %73'ünü alması dikkat çekti. 

DAÜ-Sen’den yapılan açıklamaya göre, yapılan seçim sonucunda yönetim kuruluna; Canan Perkan Zeki, Ruşen Yücesoylu Karakaya, Yeşim Dede, Hamit Caner, Mustafa Rıza, Damla Simsaroğlu, Fatih Bayraktar, Fatoş Erozan, Ercan Hoşkara, Kağan Günçe, Sami Fethi, Hatice Nilay Hasipoğlu, Nezire İnce, Pembe Behçetoğulları, Hasan Oylum, Hülya Fırat Kılıç, Hasan Hacışevki, Özlem Olgaç Türker, Berfu Çerçi Öngün, Ergül Mutlu Altundağ ve Mehmet Okcan seçildi.

Denetleme kurulunda; Banu Lama, Nazan Doğruer, Metin Mavioğlu, Umut Türker ve Suzan Özdilek görevlendirildi.

Disiplin kurulu ise; Hüseyin Özkaramanlı, Demet Çelik Ulusoy, Mehmetali Özarslan, Erkan Malkoç ve Mutlu Kale'den oluştu.

 

DAÜ-SEN: "Hamit Caner imzası ile aday olan ve mevcut yönetimin yer aldığı listenin tamamı, oyların %73’ünü aldı"

DAÜ-SEN sonuçlara ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, Olağan  Genel Kurul'a katılımın yoğun olduğunu ve toplantının demokratik olgunlukla gerçekleştiğini belirterek, üyelere teşekkür etti.   

Açıklama şöyle: 

"Sendikamız DAÜ-SEN’in 41. Olağan Genel Kurulu 12 Mart 2026 tarihinde yoğun bir katılımla (% 88.84) gerçekleştirilmiştir. Genel Kurulumuz her zaman olduğu gibi demokratik olgunluk içinde tamamlanmıştır. Tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Sendikamıza yeni dönemde yön verecek yetkili kurul üyeleri aşağıdaki tablolarda gösterildiği gibi oluşmuştur. Ayrıca, ekteki dosya tüm seçim sonuçlarını içermektedir.

Seçim sonucuna göre Hamit Caner imzası ile aday olan ve mevcut yönetimin yer aldığı listenin tamamı, oyların %73’ünü alarak, seçilmiştir.

Ali Katırcıoğlu imzası ile aday olan listeden ise Mutlu Kale disiplin kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Yetkili Kurulllara seçilen tüm meslektaşlarımızı tebrik eder, sendikamıza ve üniversitemize hayırlı olmasını dileriz."

 

Sonuçlar: 

 

YÖNETİM KURULU

Toplam Oy

  1.  

CANAN PERKAN ZEKİ

247

  1.  

RUŞEN YÜCESOYLU KARAKAYA

246

  1.  

YEŞİM DEDE

246

  1.  

HAMİT CANER

244

  1.  

MUSTAFA RIZA

236

  1.  

DAMLA SİMSAROĞLU

233

  1.  

FATİH BAYRAKTAR

233

  1.  

FATOŞ EROZAN

233

  1.  

ERCAN HOŞKARA

232

  1.  

KAĞAN GÜNÇE

231

  1.  

SAMİ FETHİ

231

  1.  

HATİCE NİLAY HASİPOĞLU

230

  1.  

NEZİRE İNCE

228

  1.  

PEMBE BEHÇETOĞULLARI

228

  1.  

HASAN OYLUM

226

  1.  

HÜLYA FIRAT KILIÇ

225

  1.  

HASAN HACIŞEVKİ

224

  1.  

ÖZLEM OLGAÇ TÜRKER

224

  1.  

BERFU ÇERÇİ ÖNGÜN

222

  1.  

ERGÜL MUTLU ALTUNDAĞ

218

  1.  

MEHMET OKCAN

214

 

 

DENETLEME KURULU

Toplam

1.

BANU LAMA

244

2.

NAZAN DOĞRUER

238

3.

METİN MAVİOĞLU

236

4.

UMUT TÜRKER

230

5.

SUZAN ÖZDİLEK

227

 

 

DİSİPLİN KURULU

Toplam

1.

HÜSEYİN ÖZKARAMANLI

239

2.

DEMET ÇELİK ULUSOY

237

3.

MEHMETALİ ÖZARSLAN

233

4.

ERKAN MALKOÇ

223

5.

MUTLU KALE

143

