"Caner’in listesi sandıktan %73 ile çıktı"
Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası'nın (DAÜ-SEN) gerçekleşen 41. Olağan Genel Kurulu’nda yeni dönem yetkili kurul üyeleri belirledi. Genel Kurul'da Hamit Caner imzası ile aday olan ve mevcut yönetimin yer aldığı listenin tamamının oyların %73'ünü alması dikkat çekti.
DAÜ-Sen’den yapılan açıklamaya göre, yapılan seçim sonucunda yönetim kuruluna; Canan Perkan Zeki, Ruşen Yücesoylu Karakaya, Yeşim Dede, Hamit Caner, Mustafa Rıza, Damla Simsaroğlu, Fatih Bayraktar, Fatoş Erozan, Ercan Hoşkara, Kağan Günçe, Sami Fethi, Hatice Nilay Hasipoğlu, Nezire İnce, Pembe Behçetoğulları, Hasan Oylum, Hülya Fırat Kılıç, Hasan Hacışevki, Özlem Olgaç Türker, Berfu Çerçi Öngün, Ergül Mutlu Altundağ ve Mehmet Okcan seçildi.
Denetleme kurulunda; Banu Lama, Nazan Doğruer, Metin Mavioğlu, Umut Türker ve Suzan Özdilek görevlendirildi.
Disiplin kurulu ise; Hüseyin Özkaramanlı, Demet Çelik Ulusoy, Mehmetali Özarslan, Erkan Malkoç ve Mutlu Kale'den oluştu.
DAÜ-SEN sonuçlara ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, Olağan Genel Kurul'a katılımın yoğun olduğunu ve toplantının demokratik olgunlukla gerçekleştiğini belirterek, üyelere teşekkür etti.
Açıklama şöyle:
"Sendikamız DAÜ-SEN’in 41. Olağan Genel Kurulu 12 Mart 2026 tarihinde yoğun bir katılımla (% 88.84) gerçekleştirilmiştir. Genel Kurulumuz her zaman olduğu gibi demokratik olgunluk içinde tamamlanmıştır. Tüm üyelerimize teşekkür ederiz.
Sendikamıza yeni dönemde yön verecek yetkili kurul üyeleri aşağıdaki tablolarda gösterildiği gibi oluşmuştur. Ayrıca, ekteki dosya tüm seçim sonuçlarını içermektedir.
Seçim sonucuna göre Hamit Caner imzası ile aday olan ve mevcut yönetimin yer aldığı listenin tamamı, oyların %73’ünü alarak, seçilmiştir.
Ali Katırcıoğlu imzası ile aday olan listeden ise Mutlu Kale disiplin kurulu üyesi olarak seçilmiştir.
Yetkili Kurulllara seçilen tüm meslektaşlarımızı tebrik eder, sendikamıza ve üniversitemize hayırlı olmasını dileriz."
Sonuçlar:
YÖNETİM KURULU
Toplam Oy
CANAN PERKAN ZEKİ
247
RUŞEN YÜCESOYLU KARAKAYA
246
YEŞİM DEDE
246
HAMİT CANER
244
MUSTAFA RIZA
236
DAMLA SİMSAROĞLU
233
FATİH BAYRAKTAR
233
FATOŞ EROZAN
233
ERCAN HOŞKARA
232
KAĞAN GÜNÇE
231
SAMİ FETHİ
231
HATİCE NİLAY HASİPOĞLU
230
NEZİRE İNCE
228
PEMBE BEHÇETOĞULLARI
228
HASAN OYLUM
226
HÜLYA FIRAT KILIÇ
225
HASAN HACIŞEVKİ
224
ÖZLEM OLGAÇ TÜRKER
224
BERFU ÇERÇİ ÖNGÜN
222
ERGÜL MUTLU ALTUNDAĞ
218
MEHMET OKCAN
214
DENETLEME KURULU
Toplam
1.
BANU LAMA
244
2.
NAZAN DOĞRUER
238
3.
METİN MAVİOĞLU
236
4.
UMUT TÜRKER
230
5.
SUZAN ÖZDİLEK
227
DİSİPLİN KURULU
Toplam
1.
HÜSEYİN ÖZKARAMANLI
239
2.
DEMET ÇELİK ULUSOY
237
3.
MEHMETALİ ÖZARSLAN
233
4.
ERKAN MALKOÇ
223
5.
MUTLU KALE
143