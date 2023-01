73. Berlinale Ana Yarışma heyecanı resmen başladı

Murat OBENLER

Bu yıl 16-26 Şubat tarihleri arasında 73. Kez gerçekleşecek sinema festivali dünyasının önemli buluşması Berlinale’nin Ana Yarışma filmleri ve bazı farklı bölümlerin de filmleri gerçekleşen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Festival Direktörleri Carlo Chatrian ve Mariette Rissenbeek’in bilgi verdiği Berlin’deki basın toplantısına Alman medyası ve Almanya’da temsilciliği bulunan uluslararası medya( özellikle sinema dergileri,ajansları vs) kuruluşları büyük ilgi gösterdi. Toplamda 18 filmin altın ayı için mücadele edeceği ana yarışmada Christian Petzold, Margarethe Von Trotte, Emily Atef ve Lila Avilés gibi son filmleriyle yarışmada yer alacak tecrübeli sinemacılar yanısıra Celine Song’un yönettiği Past Lives ve Makoto Shinkai’nin animasyonu Suzume gibi filmler de ilk gösterimlerini Berlinde yapacak.

“18 filmin her birisinin de kendine özgü bir sesi var”

Direktörler 18 filmin 16’sının dünya prömiyerini gerçekleştireceği yarışmayla ilgili bu yıl olabildiğince farklı sinematik formlara açık bir festival amaçladıklarını, animasyondan,belgesele,komediden melodrama,dramadan dönem filmlerine yer verdiklerini, doğal oyuncuların çok iyi performanslarıyla sürüklediği birçok film olduğunu,18 filmin her birisinin de kendine özgü bir sesi olduğunu ve mavi bir vurguyla karşılaşmış olsa bile tüm bu hikayelerin arkasında dünyanın farklı güzelliklerinin yankılandığını dile getirdiler.

“Festivalin bu yılki renkleri mavi ve sarı oldu”

Chatrian ve Rissenbeek basın toplantısında Encounters ve Berlinale Special bölümlerine eklenen yeni filmleri de açıkladılar. Bu yılın renklerinin Ukrayna bayrağı renkleri ile benzer şekilde mavi ve sarı olduğunu belirten her iki direktör de festivalde Ukraynada çekilen belgesel “Superpower” filmine özel bir gösterim yapacaklarını belirttiler. Direktörler filmle ilgili “ Filmin Berlin’de gösterilmesinin herhangi bir yerde gösterilmesinden fazla önemi vardır. Film şu anda Ukrayna'da olanlar ve hala olmakta olanların çok karmaşık ve zengin açıklamasına girmenize izin verecek harika bir kapıdır bu yüzden çok fazla dikkat çekeceğinin farkındayım.” dediler.

Sean Penn ile Aaron Kaufman’ın Zelensky ile sohbeti ve “Superpower”

Sean Penn ve Aaron Kaufman’ın belgeseli “Superpower” Amerikalı aktör ve sinemacı Penn’in Rusya Ukrayna savaşı sırasında Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymr Zelensky ile Kiev’deki buluşması ve savaşın devam ettiği bir ortamdaki mülakatını anlatıyor.

İran ve Ukrayna ile dayanışma

Dünyadaki birçok kültürel kuruluş gibi Berlinale de Ukrayna ve İran ile dayanışma kapsamında festival süresinde birçok bölümde bu ülkelerden filmler ve çeşitli partnerler ile birçok etkinlik düzenleyecek. İranla ilgili farklı bölümlerde gösterilecek bazı filmler de belli oldu.

Encounters

Mon pire ennemi by Mehran Tamadon-France / Switzerland

Panorama

La Sirène (The Siren) by Sepideh Farsi

France / Germany / Luxembourg / Belgium

Be Kucheye Khoshbakht (And, Towards Happy Alleys)

by Dr Sreemoyee Singh-India

Motståndaren by Milad Alami/Sweden

Forum

Jaii keh khoda nist (Where God Is Not) by Mehran Tamadon-Fr./İsviçre

Forum Expanded

Sahnehaye Estekhraj (Scenes of Extraction) by Sanaz Sohrabi-Canada

Generation

Darvazeye royaha (Dreams’ Gate) by Negin Ahmadi

Iran / Norway / France

Man ham Miraghsam (And Me, I'm Dancing Too)

by Mohammad Valizadegan-Germany / Czech Republic / Iran

Perspektive Deutsches Kino

Sieben Winter in Teheran (Seven Winters in Tehran)

by Steffi Niederzoll-Germany / France

AN YARIŞMA

-Totem, dir. Lila Ayles (Meksika/Danimarka/Fransa)

-The Survival Of Kindness, dir. Rolf de Heer(Avusturya)

-On The Adamant, dir. Nicolas Philibert(Fransa,Japonya)

-Afire, dir. Christian Petzold(almanya)

-Past Lives, dir. Celine Song (ABD)

-Music, dir. Angela Schanelec(Almanya,Fransa,Sırbistan)

- Manodrome, dir. John Trengove(ABD,İngiltere)

-Bad Living, dir. Joao Canijo(Portakiz,Fransa)

-Limbo, dir. Ivan Sen(Avustralya)

-Someday We’ll Tell Each Other Everything, dir. Emily Atef(almanya)

-Ingeborg Bachmann – Journey Into The Desert, dir. Margarethe Von Trotta(Alm,Lüksemburg,Avusturya,İsviçre)

-The Plough, dir. Philippe Garrel(Fransa İsviçre)

-Disco Boy, dir. Giacomo Abbruzzese(Fr.,İtalya,Polonya,Belçika)

-BlackBerry, dir. Matt Johnson(Kanada)

-Till The End Of The Night, dir. Christoph Hochhäusler(Almanya)

-The Shadowless Tower, dir. Zhang Lu(Çin)

-20,000 Species Of Bees, dir. Estibaliz Urresola Solaguren(İspanya)

-“Suzume” dir. Makoto Shinkai(Japonya)

Berlinale Special Gala

Superpower, dirs. Sean Penn, Aaron Kaufman

Encounters

Absence, dir. Wu Lang

Living Bad, dir. Joao Canijo

Eastern Front, dir. Vitaly Mansky, Yevhen Titarenko

Samsara, dir. Lois Patiño

Orlando, My Political Biography, dir. Paul B. Preciado

The Walls Of Bergamo, dir. Stefano Savona

Family Time, dir. Tia Kuovo

In Water, dir. Hong Sangsoo

White Plastic Sky, dir. Tibor Bánóczki, Sarolta Szabó

My Worst Enemy, dir. Mehran Tamadon

The Cage Is Looking For A Bird, dir. Malinka Mustaeva

“In The Blind Spot”, dir. Ayşe Polat(Almanya)

Here, dir. Bas Devos

The Echo, dir. Tatiana Huezo

The Adults, dir. Dustin Guy Defa

The Klezmer Project, dirs. Leandro Koch, Paloma Schachmann