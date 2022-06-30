'675 TL üzeri borç bakiyesi olanların elektriği yarın kesilecek'

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü, son ödeme süresi dolmuş ve 675 TL üzeri bakiyesi bulunan özel ve tüzel tüm abonelerin elektriklerinin yarın kesileceğini duyurdu.

Kıb-Tek Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, abonelerin mağduriyet yaşanmaması adına gerekli ödemelerin yapılmasını istedi.