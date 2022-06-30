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  3. '675 TL üzeri borç bakiyesi olanların elektriği yarın kesilecek'
'675 TL üzeri borç bakiyesi olanların elektriği yarın kesilecek'

'675 TL üzeri borç bakiyesi olanların elektriği yarın kesilecek'

Kıb-Tek: "Ödeme süresi dolmuş 675 TL üzeri  bakiyesi olan tüm abonelerin elektrikleri yarın kesilecek"

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü, son ödeme süresi dolmuş ve 675 TL üzeri  bakiyesi bulunan özel ve tüzel tüm abonelerin elektriklerinin yarın kesileceğini duyurdu.

Kıb-Tek Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, abonelerin mağduriyet yaşanmaması adına gerekli ödemelerin yapılmasını istedi.

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