63 gram hintkeneviri ve 15 gram kokainle yakalandılar

İhbar üzerine gidilen evde yapılan aramada 63 gram hintkeneviri ile 15 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Uyuşturucularla bağlantılı olarak tutuklanan M.B. ile K.A. hakkında soruşturma kapsamında 2 gün ek tutukluluk emri verildi.

Lefkoşa’da meydana gelen “hintkeneviri ve kokain alma ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan M.B. ile K.A. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Tutku Kızıltaç olguları aktardı.

Polis, 2 Haziran 2026 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi’nin, zanlı M.B.’nin evinde uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldığını, aynı gün ekiplerini söz konusu adrese giderek, her iki zanlının birlikte yaşadığı ikametgahta arama yaptığını açıkladı.

Polis, evde yapılan aramada 63 gram hintkeneviri ile 15 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, her iki zanlının da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların cep telefonlarının da inceleneceğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.