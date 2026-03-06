56 yaşındaki Hamdi Uluışık yaşamını yitirdi

Gemikonağı sakini 56 yaşındaki Hamdi Uluışık bu sabah ikametgahında yaşamını yitirmiş şekilde bulundu

Polis Basın Bültenine göre, Uluışık'ın cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Alsancak’ta rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren şahsa otopsi yapıldı

Alsancak’ta dün evinde aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren 57 yaşındaki Ahmet Ereshov’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebini tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Şahsın ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucunda belirlenecek.

Güzelyurt Lefke yolunda uyuşturucu bulundu

Güzelyurt-Lefke Çevre Yolunda Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak görülüp durdurulan Y.A.’nın (E-30) kullanımındaki ve S.A.’nın (K-19) yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, tasarruflarında toplam 84 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddeler bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.Z. de (E-20) tutuklandı.

Tirmen’de kasti hasar ve mülke tecavüz

Tirmen’de, D.B.’nin (K-58) evinden çıkmadığı gerekçesiyle, tasarruf ve kullanımı başka bir şahısta olan ikametgahın kilidini izinsiz olarak değiştirip eve girdiği, evde kalan şahsa ait iki yatağın başlığını kırdığı ve tüm eşyaları evin bahçesine çıkardığı tespit edildi.Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, D.B. tutuklandı.

Kaçak yaşayan 5 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde ülkede kaçak ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Karaoğlanoğlu’nda araç yangını

Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir işletmeye ait araç park yerinde dün, park halinde bulunan UP 871 plakalı salon aracın muhtemelen motor kısmındaki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, söz konusu araç tamamen yandı.

Mehmetçik’te trafik kazası

Mehmetçik’te dün Orgeneral Yaşar Büyükanıt Caddesi’nde Pamuklu yol kavşağında, 76 yaşındaki Güven Kasapoğlu, yönetimindeki JL 781 plakalı salon araç ile dikkatsiz şekilde seyrederken yol kavşağında durmayıp anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Pamuklu istikametine doğru sağa dönüşe geçti. O esnada cadde üzerinde seyreden 65 yaşındaki Türkeş Özkebapçı yönetimindeki UY 371 plakalı motosikletin sol orta kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Türkeş Özkebapçı, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol diz kapağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaplıca-Tatlısu ana yolunda kaza...

Kaplıca-Tatlısu ana yolunda Mersinlik kavşağında, 57 yaşındaki İsmail Çil yönetimindeki GN 742 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrederken yol kavşağında anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Kaplıca istikametine doğru sağa dönüşe geçti. Araç o esnada ana yol üzerinde Tatlısu istikametine doğru seyreden 24 yaşındaki Bonheur Bulungu Kasango yönetimindeki KC 200 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan GN 742 plakalı araç sürücüsü İsmail Çil ile KC 200 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Eunice Lukonga Kyabuta, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Eunice Lukonga Kyabuta taburcu olurken, İsmail Çil ise sırt bölgesinde kırık şüphesi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.