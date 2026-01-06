41 iş yeri denetlendi, 3 işletmeye ceza yazıldı
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, iş yerlerinin hijyen, gıda güvenliği ve çalışma ortamlarına yönelik denetimlerine devam ediyor.
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, iş yerlerinin hijyen, gıda güvenliği ve çalışma ortamlarına yönelik denetimlerine devam ediyor.
Gıda üretilen alanlardaki hijyen kontrolleri, çalışan personelin kişisel hijyeni, üretim faaliyetlerinin gıda güvenliğine uygunluğunun kontrol ve izlenmesini kapsayan Aralık 2025 döneminde yapılan denetimlerde toplam 41 iş yeri denetlendi, 3 gıda üretim fabrikasına ceza yazıldı.
Sağlık Şubesi, Aralık 2025 döneminde 1 market, 15 restoran/cafe, 1 ecza deposu, 1 kuaför, 6 kasap, 5 gıda ve temizlik deposu, 3 gıda imalathanesi, 1 tartı kalibrasyon kontrolü, 1 seyyar satıcı, 1 fırın, 3 balıkçı, 1 mezbaha, 2 alüminyum ve yedek parçacıyı denetledi.
Aralık 2025 denetimlerinde 15 adet gıda ürünü, 5 adet kullanıma uygun olmayan ekipman, 18,5 kg tarihi geçmiş et/tavuk ürünü müsadere edildi.