“Hristodulidis, Kıbrıs sorununu müzakere etmeyen tek Cumhurbaşkanı olabilir”

Güneydeki Demokratik Seferberlik Partisi’nin (DİSİ) eski genel başkanı Averof Neofitu, 2028 başkanlık seçimleri kampanyasının startını verdi. Neofitu, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’i hedef alarak Kıbrıs sorununda çözüm için Kıbrıslı Türk muhatabıyla müzakere masasına oturmayan “tek lider” olma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

​Cyprus Mail'de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in "fırsat penceresinin giderek kapandığı" yönündeki uyarısına atıfta bulunan Neofitu, “Büyük vizyonlar bölünmüş vatanlara sığmaz” ifadelerini kullandı. Yaklaşık bir yıldır meclis kürsüsünden tarafların bir tuzağa düşmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunduğunu kaydeden Neofitu; ulusal çıkarların ve kırmızı çizgilerin korunması gerektiğini ancak beş yılın ardından geriye yalnızca o anlık manşet yaratan çelişkili açıklamaların kalmaması gerektiğini vurguladı.

​"19 Yeni Fikir Müzakereleri Tıkıyor"

​Muhalefetin yeterli karşı argüman üretememesinden yakınan Neofitu, Hristodulidis’in müzakere yaklaşımına ilişkin şu eleştirilerde bulundu:

​"Görüşmelerin Crans-Montana’da kaldığı yerden devam etmesi önerilirken, Başkan sunduğu 19 yeni fikri açıklamak üzere Ulusal Konseyi topladı. Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununu bizzat müzakere etmeyen tek başkan olarak tarihe geçebilir."