Kıbrıs'ın Schengen'e katılımı AB Konseyi toplantısı gündeminde yer almadı

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Schengen'e katılım meselesi, Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri Konseyi’nin (JHA) perşembe günü Lüksemburg’da gerçekleştireceği toplantının resmi gündemine alınmadı.

​Kıbrıs Haber Ajansı'nın Brüksel kaynaklı aktardığı bilgilere göre yetkililer, Kıbrıs'ın Schengen'e dahil edilmesi yönündeki hazırlık ve çalışmaların farkında olunduğunu; ancak konunun bu kez konsey toplantısı gündemine dahil edilmediğini belirtti.

​Perşembe günkü toplantıda hem AB hem de Schengen üyesi olan 25 ülkenin bakanlarının, özellikle Rus vatandaşlarına verilen vizeleri ele alması bekleniyor. Bu gündem maddesinin, geçen ay Almanya'nın Leipzig Havalimanı'nda gerçekleşen ve Alman hükümetinin bir Rus vatandaşınca yapıldığını düşündüğü İHA saldırısının ardından öncelik kazandığı kaydedildi.

​Konunun gündeme alınmaması, Hristodulidis hükümeti açısından bir geri adım olarak değerlendiriliyor.

Nikos Hristodulidis, Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs'ın hazır bulunuşluğuna ilişkin "olumlu değerlendirme" yapmasının ardından, adanın "mümkün olan en kısa sürede" Schengen'e katılmasını arzuladıklarını ifade etmişti.

​Hristodulidis geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu son derece kritik siyasi kararı mümkün olan en kısa sürede alabilmek için hem Konsey ile (yani tüm üye devletlerle) hem de Komisyon ile birlikte çalışıyoruz," demişti.

​Avrupa Komisyonu Sözcüsü Markus Lammert ise temmuz ayında yaptığı açıklamada Komisyon’un tavrının net olduğunu belirterek topu Konsey’e atmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kıbrıs'ın Schengen bölgesine ne zaman ve nasıl katılacağına dair kararların Konsey'in yetkisinde olduğu açıktır. Kıbrıs'ın tam katılımı, Schengen iş birliğinin temelini oluşturan ortak kuralları, standartları ve sorumlulukları güçlendirecektir."