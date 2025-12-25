“3-5 kalem ilacın eksik olması, ülkede ‘ilaç sıkıntısı var’ anlamını taşımaz”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, memlekette kangren hale gelen ilaç sorunuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan Sabah Postası isimli programda konuşan Sağlık Bakanı Dinçyürek, ilaç tedarikinde yaşanan sorunlara değindi; bu konuda kendisine ve bakanlığa yönelik yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Dinçyürek, sorunun kaynağının tedarikçi firmalar olduğunu öne sürdü; “Taahhüdü yerine getirmeyen Sağlık Bakanı mı yoksa ilaç ihalesini kazanan ilgili firma mı” diye sordu.

Firmanın taahhüt ettiği miktarda ilaç getirmediğini ima eden Dinçyürek, “İlaç gelmediğinde suçlu Sağlık Bakanı mı? Alakası yok.” dedi.

Dinçyürek, “Dönem dönem 3-5 kalem ilacın eksik olması bu ülkenin ilaç sıkıntısı var anlamını taşımaz" ifadelerini kullandı.