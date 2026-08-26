Liderler ara bölgede bir araya geldi

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in ara bölgedeki görüşmesi başladı.

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde saat 16.00 sıralarında başlayan görüşme, yeni ve sonuç alıcı bir 5+1 toplantısına hazırlık niteliği taşıyor.

Ofise ilk olarak Erhürman, ardından Hristodulidis geldi. Liderleri, BM’nin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyon Şefi Sergiy Illarionov karşıladı.

Görüşmede Erhürman’a Müsteşar Mehmet Dânâ, Hristodulidis’e ise müzakereci Menelaos Menelau eşlik ediyor.

Bugünkü toplantı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs ziyaretinin ardından iki lider arasındaki ilk görüşme olma özelliğini taşıyor.

Erhürman ile Hristodulidis, baş başa 8 Mayıs’ta görüşmüş, 29 Temmuz’da ise Guterres’in katılımıyla bir araya gelmişti.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, görüşme öncesi açıkladı:

"Holguin Eylül'de Kıbrıs'a gelecek"

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in Eylül ayında adaya gelmesinin beklediğini söyledi.

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile ara bölgede gerçekleşen görüşme öncesi açıklama yapan Hristodulidis, BM'nin toplantılarla ilgili hazırlıklarının çok ileri bir aşamada olduğunu ifade etti.