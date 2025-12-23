“2. Lise Öğrenci Konseyi Buluşması” düzenlendi

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü, Gençlik Federasyonu ile iş birliğinde “2. Lise Öğrenci Konseyi Buluşması” düzenledi.

Daireden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Konferans Salonu’nda 36 okuldan 150’yi aşkın öğrencinin katılımıyla düzenlenen konsey buluşmasında, gençler arasında proje yarışması yapıldı.

İki oturumda gerçekleşen konsey buluşmasında, öğrenciler gruplara ayrılarak belirli konularda fikirler üreterek, sunum gerçekleştirdi.

İlki geçtiğimiz yıl aralık ayında yapılan “Lise Öğrenci Konseyi Buluşmasında” öğrencilerden, simüle edilen bakanlıklar için sorumlu oldukları tema veya sorunlar konusunda çalışma yapmaları istendi.

Etkinlikte, gençleri kaynaştırmak, gençlerin fikirlerini almak ve gençler için üretilebilecek projeler hakkında veri toplamak amaçlanırken, katılımcı öğrenciler, bu süreçte yaratıcı düşünme, takım çalışması ve proje oluşturma becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Dereceye girenler

Gençler ürettikleri projeleri sahneye çıkarak sundular. 5 kişilik jürinin değerlendirmeye aldığı projelerden en fazla oyu Dışişleri Bakanlığı için simüle edilen “Gençlik değişim programları ve uluslararası işbirliği, kültürlerarası diyaloğun güçlendirilmesi” temalı Grup 8’in projesi kazandı.

İkinci gelen ekip ise, Milli Eğitim Bakanlığı için simüle edilen “Sosyal medya kullanımı ve gençler üzerindeki etkileri, okullarda psikolojik destek ve öğrenci refahı” temalı proje sahibi Grup 3 oldu.

Üçüncülüğü ise İçişleri Bakanlığı için simüle edilen “Okulların güvenliği, çeteleşmenin ve akran zorbalığının önlenmesi ve bağımlılıkla mücadele” temalı projesiyle Grup 9 aldı.