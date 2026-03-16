2 kişi daha aranıyor

Lefkoşa’da meydana gelen Uyuşturucu “Madde Alma ve Tasarrufu” suçlarından tutuklanan Y.U., mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Nurettin Özgenler mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 15 Mart 2026 tarihinde Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekiplerinin şüpheli gördükleri aracı kontrol maksatlı durdurduklarını söyledi. Polis, zanlının ile araçta yolcu olarak bulunan bir şahsın araçtan indiğini ancak diğer şahsın koşarak olay yerinden kaçtığını açıkladı. Polis, araçta yapılan aramada sentetik cannabinoid olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini, zanlının tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde kaçan arkadaşıyla birlikte aralarında bin TL toplayıp, Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya gelip, Göçmenköy’de bir şahısla buluşup uyuşturucu aldıklarını, geri dönerken yakalandıklarını söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, kaçan şahıs ile uyuşturucu satan şahsın arandığını, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, incelenecek kamara görüntüleri alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.