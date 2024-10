15.Uluslararası Pharos Çağdaş Müzik Festivali, New York’tan Talea Ensemble konseri ile başladı

Murat OBENLER

15 yıldır dünyanın birçok önemli ve saygıdeğer sanatçısını Lefkoşa’ya taşıyan Uluslararası Pharos Çağdaş Müzik Festivali bu yıl da açılışını New York’un önemli grubu Talea Ensemble ile yaptı.

New York Times tarafından "New York kültürel ekosferinin çok önemli bir parçası" olarak tanımlanan, cesur eserler de dahil olmak üzere en az 50 önemli yeni eseri hayata geçirerek Oda Müziği Amerika / ASCAP Maceracı Programlama Ödülü'nün sahibi olan ve birden fazla türü kapsayan yaratıcı yapımları ile ilk kez Kıbrıs’a geldi ve Pharos’un Lefkoşa’daki mekanı The Shoe Factory’de sahne aldı.

Şef James Baker yönetiminde Kıbrısta ilk kez sahne aldılar

İlk kez Kıbrıs’a gelen toplulukta 7 müzisyen yer alırken konserin şef James Baker yönetti. Amerikan Büyükelçisi Julie Davis Fisher ve birçok elçilikten temsilcinin de izlediği konserde Talea Ensemble’nin zaman zaman dinleyiciyi zorlayan olağanüstü yaratıcılıkla bezenmiş benzersiz programı beğeni kazanırken seyirci deneyselciliğin üst boyutlarında dolaşan, gerçekle hayal arasında bir müzikal yolculuğa çıkmış oldu.

Keheyan: “ Festivalin 15.’sinin gururunu yaşıyoruz. Evis Sammoutis’e geçmiş olsun. Bu yıl festivali ünlü çello sanatçısı Rohan de Saram’a adıyoruz”

Konser öncesinde Vakıf Başkanı Garo Keheyan festivalin 15’ncisini yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek bugüne kadar vakfa destek veren tüm sponsorlara teşekkür etti. Bugüne kadar 70’den fazla topluluk ve/veya sanatçıyı Lefkoşa’da sanatseverlerle buluşturduklarını kaydeden Keheyan, son dakika bir sağlık sorunu yaşadığı için açılışa katılamayan festivalin sanat yönetmeni Evis Sammoutis’e çok geçmiş olsun dileklerini iletirken bu yılki festivali yakın zamanda hayatını kaybeden ünlü çello sanatçısı Rohan de Saram’a adamak istediklerini vurguladı. Bu yıl da 4 benzersiz muhteşem konserle sanatseverlere iyi ve kaliteli müzik etkinliklerini sunacaklarını ve bu programa harikulade Talea Ensemble ile başlayacaklarını ifade ederek tüm dinleyicilere iyi bir festival diledi.

Talea Ensemble, Kıbrıs'taki konserlerinde Sofia Gubaidulina, Gérard Grisey, Zosha Di Castri, Chaya Czernowin'in başyapıtlarının Kıbrıs prömiyerinin yanı sıra Kıbrıslı besteciler George Christofi ve Andreas Tsiartas'ın yeni sipariş edilen eserlerinin dünya prömiyerini gerçekleştirdiler.

Talea Ensemble'ın müzikal yaratıcılığı desteklemek, meraklı dinleyiciler yetiştirmek ve konserden uzun süre sonra bile izleyicinin hayal gücünde kalan canlı performanslarla vizyon sahibi yeni çalışmalara hayat vermek olarak belirledikleri misyonları çerçevesinde Lefkoşa’da da unutulmaz bir konsere imza attılar.

Gündüz seansında ise vakfın eğitim programı çerçevesinde muhteşem Talea Ensemble ve besteciler Yiorgos Christofi ile Andreas Tsiartas gençlere yönelik bir atölye çalışması gerçekleştirdi.

Programda icra edilen eserler:

Zosha Di Castri …La forma dello spazio (2010)

George Christofi …Kýklos (Şipariş üzerine/Dünya Prömiyeri)

haya Czernowin …Fast Darkness III: Moonwards (2022)

Sofia Gubaidulina …Quasi Hoquetus (1985)

Andreas Tsiartas … We have all forgotten (Şipariş üzerine/Dünya Prömiyeri)

Gérard Grisey … Talea (1986)