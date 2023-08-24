“15 MW verilmeye başlandı, 40 MW’a yükseltilmesi için ‘diplomatik’ girişim başlatıldı”

Kıbrıs’ın güneyi, bu sabah itibariyle Kıbrıs’ın kuzeyine yeniden elektrik enerjisi vermeye başladı.

Güney, yakıt sorunu nedeniyle artan enerji yükünü karşılamakta zorlanmış, bu nedenle dün akşam itibariyle kuzey ile enerji paylaşımını askıya almıştı.

YENİDÜZEN’e konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, güneyin bu sabah itibariyle kuzey ile 15 MW’lık elektrik enerjisi paylaşımına başladığını, bunun 40 MW’a çıkarılması için “diplomatik” girişimlerin başlatıldığını açıkladı.

Kıbrıs’ın güneyi uzun süredir, Teknecik Elektrik Santrali’nin yatırım ve bakım eksiklikleri nedeniyle üretemediği toplamda 70 MW’lık açığı karşılıyordu.

Yakıt sorunu nedeniyle artan enerji yükünü karşılamakta zorlanan güney, dün akşam Kıbrıs’ın kuzeyine enerji paylaşımını durdurmuş, “KKTC” karanlığa gömülmüştü…

Öte yandan söz konusu dönüşümlü elektrik kesintilerinin bugün de sürdüğü öğrenildi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Paşa, kesintilerin en az öğlen saatlerine kadar süreceğini belirtti.

Paşa, “Güneyin, paylaştığı enerjiyi 40 MW’a çıkarmasına yönelik diplomatik görüşmeler öğlene kadar sürecek gibi gözüküyor. Öte yandan bir yedek parçanın da gelmesini bekliyoruz” dedi.