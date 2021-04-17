“14 yıl önce bin bir umutla gelmiştim, çaresizlik ve bekleyiş tüketti”

Devrim DEMİR

Pandeminin getirdiği ekonomik belirsizlikler yüzünden zor günlerden geçen özel sektör çalışanları ne yapacağını bilemez duruma geldi. Türkiye’den 14 yıl önce gelen ve kısa süre sonra yurttaş olduğunu anlatan 41 yaşındaki Kader Akıllı, zor bir süreçten geçtiğini ifade etti.

Yıllardır ‘internet kafe’ çalıştırdığını ifade eden Akıllı, salgın tedbirleri çerçevesinde iş yerinin uzun bir süredir kapalı olduğuna ve devletin üç ay sonra ‘komik’ bir destek parası vererek geri çekildiğine işaret etti.

14 yıldır burada yaşayan 41 yaşındaki Kader Akıllı, YENİDÜZEN’e konuştu, geçirmekte olduğu sıkıntılı günleri anlattı.

“Bin bir umutla geldik bu adaya”

Türkiye’den adaya 14 yıl önce geldiğini anlatan Kader Akıllı, Mağusa’da yaşadığını, yıllardır ‘internet kafe’ çalıştırdığını ifade etti.

Devlete yükümlülüklerini yerine getirdikten sonrada yurttaşlık aldığını ifade eden Akıllı, “Bu adaya binbir umutla geldik. Pandemi ile dünya bir mücadele veriyor ve çok zor. Özellikle de özel sektör çalışanları ve başka bir yerden geliri olmayanlar için çok daha zor” dedi.

“Çok ciddi sıkıntılarımız var hem ekonomik hem psikolojik”

Evli olmadığını dile getiren Kader Akıllı, kirada yaşadığını, ekonomik şartlar nedeniyle yaşamının her geçen gün daha da güçleştiğini söyledi.

İş yerinin kapalı olması nedeniyle giderlerini karşılayamayacak duruma geldiğini anlatan Akıllı, “Uzun bir süreden bu yana iş yerimiz kapalı. Devlet aylar sonra çok komik bir rakam ödeyerek geri çekildi. Çok ciddi sıkıntılarımız var, hem ekonomik, hem de psikolojik olarak iyi bir durumda değilim” ifadelerini kullandı.

“Bana ailem bakıyor”

Ülkede ekonominin ciddi çöküşte olduğunu belirten Kader Akıllı, artık sürecin düzelmesi umudu içinde olduğunu, uzun bir süredir Türkiye’de ailesinden destek aldığını belirtti. Alınan kararları da eleştiren Akıllı şöyle konuştu:

“Devlet ne dediyse yerine getirdik. Kurallara uyduk, aylardır kapalı olmamıza rağmen PCR testlerimi düzenli yaptım. Ekmek teknemin açılmasını umut ediyorum. Yıllardır kendi çabamla kendi ekmeğimi kazanırken, uzun bir süredir ailemin eline bakmak çok ağır. Sağlık elbette önemli ama işlerimize dönmezsek psikolojimizde artık bazı şeyleri kaldırmaz. Adım atarken bile bizi düşündürecek noktaya geldiler, hayat zaten ateş pahası sadece karnımızı nasıl doyuracağız noktasındayız. Umarım biran önce her şey yoluna girer, çaresizlik içinde beklemek bizi yıprattı.”