11. Yargı Paketi TC Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Deprem suçları kapsam dışı bırakıldı

11. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi. TC Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren paketle, deprem kaynaklı meydana gelen öldürme suçları düzenlemeden çıkarıldı.

"Terör" ve örgütlü suçlar ile kadına ve çocuğa yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı da kapsam dışı bırakıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 11 Yargı Paketi'nin 27. Maddesi'nde yapılan değişiklikle, "deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçlarından hüküm giyenler" denetimli serbestlikle erken tahliye hükümlerinden yararlanamayacak.

Deprem suçlularına tahliye imkânı, yargı paketindeki "Covid affı" olarak adlandırılan düzenleme kapsamında doğmuştu.

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin kurduğu "Adalet Peşinde Aileler Platformu", 11. Yargı Paketi'nin Genel Kurul gündemine gelmesi üzerine Meclis önünde eylemler yaptı, ayrıca iktidar ve muhalefet partilerinin grup başkanlarıyla görüşmeler yaparak, deprem suçlarından yargılananların af kapsamı dışında tutulmasını istedi.

Bu kapsamda Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği de Lefkoşa’daki TC Büyükelçiliği önünde toplanarak basın açıklaması yapmış, elçi ile görüşerek “af değil, olası kast” taleplerini dile getirmişti.