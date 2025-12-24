“1 hafta bile yetmeyecek alışveriş sepeti 8 bin 428 TL"

Recep DAL

Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu yönetim kurulu, mevcut asgari ücretle geçinen bir yurttaşın temel ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağını ortaya koymak amacıyla markette gider hesaplaması yaptı. Bu kapsamda Belça markette yapılan alışverişte, minimal düzeyde temel gıda ürünleri, sebze ve meyve, bir paket tavuk, bir kilo dana eti ile sınırlı sayıda hijyen ürünü yer aldı.

Hür-İş tarafından oluşturulan alışveriş sepetindeki ürünlerin fiyatları tek tek kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan hesaplamaya göre, bir haftayı bile doldurmayacak bu sınırlı alışverişin toplam maliyeti 8 bin 428 TL olarak açıklandı.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

"Asgari ücreti geçim ücreti haline getirdiler"

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, alışverişin ardından market önünde yaptığı açıklamada, asgari ücretle ilgili kamuoyunda bilinçli şekilde algı yaratılmaya çalışıldığını vurguladı. Serdaroğlu, asgari ücretin yasalarda “başlangıç ücreti” olarak tanımlandığını hatırlatarak, “Asgari ücreti geçim ücreti haline getirdiler” ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin gerçekliğinin şaşırtmaca yöntemlerle minimize edilmeye çalışıldığını kaydeden Serdaroğlu, asgari ücretten barınma ve yemek giderlerinin düşürülemeyeceğini vurguladı. Serdaroğlu, bu kalemlerin düşülmek istenmesi halinde, asgari ücretin üzerinde bir maaş ödenmesi gerektiğini söyledi.

“Açlık sınırı 44 bin 19 TL, yoksulluk sınırı 95 bin TL”

Asgari ücret belirlenirken hayat pahalılığına ve ekonomik seyrine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Serdaroğlu, açlık ve yoksulluk sınırlarına ilişkin güncel rakamları da paylaştı. Buna göre, açlık sınırının bugün itibarıyla 44 bin 19 TL, yoksulluk sınırının ise 95 bin TL olduğunu ifade eden Serdaroğlu, bu hesaplamaların 4 kişilik bir aile için geçerli olduğunu kaydetti.

Mevcut asgari ücretin 878 Euro olduğunu anımsatan Serdaroğlu, “Önemli olan rakam değil, marketten ne alabildiğindir” dedi.

“Asgari ücretle bugün markette borçlu kaldık”

Yapılan alışverişin ardından ortaya çıkan tabloya dikkat çeken Serdaroğlu, asgari ücretle markette dahi borçlu kalındığını söyledi. Temel gıdaların birçoğunun alınamadığını belirten Serdaroğlu, yapılan örnek gider hesabını şu şekilde sıraladı:

-Kira için sembolik olarak 20 bin TL,

-Elektrik gideri için 3 bin 500 TL,

-Su ve belediye hizmetleri için 1 bin 500 TL,

-Giyim için 8 bin TL,

-Akaryakıt için 4 bin TL,

-İlaç ve sağlık giderleri için 5 bin TL,

-Sosyal aktiviteler için 4 bin TL.

Diğer faturaların da eklenmesiyle birlikte toplam giderin 51 bin TL’ye ulaştığını belirten Serdaroğlu, mevcut asgari ücretin ise 44 bin 546 TL olduğunu ifade etti. Bu tablo karşısında “Alışverişe geçemeden para bitti” diyen Serdaroğlu, bu gelirle temel ev aletlerinin dahi kullanılamayacağını kaydetti.

Etiket fiyatlarını tek tek açıkladı

Market raflarındaki fiyatlara da dikkat çeken Serdaroğlu, bazı ürünlerin fiyatlarını örnek vererek kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, bir koli dana etinin 1.106 TL, bir paket tavuğun 320 TL, 5 adet portakalın ise 52 TL olduğu belirtildi.

“Asgari ücretlinin hedef gösterilmesi doğru değil”

Asgari ücretin altında maaş ödeyen işverenler bulunduğunu da dile getiren Serdaroğlu, özel sektörde çalışan çok sayıda kişinin asgari ücret aldığını söyledi. “KKTC vatandaşları asgari ücret almıyor” yönündeki algının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Serdaroğlu, ülkenin bu noktaya gelmesinin sorumlusunun asgari ücretliler olmadığını ifade etti.

Giderlerin artmasından hükümeti sorumlu tutan Serdaroğlu, “Bizi yönettiğini zanneden hükümettir” dedi. Kimsenin kamuoyuna “hikâye okumaması” gerektiğini söyleyen Serdaroğlu, mevcut hükümetle birlikte çok daha kötü günlerin beklendiğine dikkat çekti.

“Asgari vicdanı olmayanlar masaya oturmasın”

Asgari ücret görüşmelerine ilişkin de konuşan Serdaroğlu, “Asgari vicdana sahip olmayanlar masaya oturmasın” çağrısında bulundu. Yanlış politikaların bedelinin asgari ücretliye ödetilmemesi gerektiğini vurgulayan Serdaroğlu, işverenler temsilcisi Metin Arhun’un açıklamalarının da dikkate alınmaması gerektiğini söyledi.

Asgari ücretin Türkiye’de de adil şekilde belirlenmediğini kaydeden Serdaroğlu, Hür-İş’in verdiği mücadelenin “Cebimizden çıkanı cebimize koymak” olduğunu belirtti. Serdaroğlu, mevcut hayat pahalılığı oranlarının da gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.