Yurttaşlar haricindeki tüm girişler kapatılıyor

Adanın kuzeyi "KKTC yurttaşları" dışında dünyaya kapılarını kapatıyor.

Bu karar güneyde, Cumartesi gününden itibaren, Kıbrıslı yurttaşlar dahil olmak üzere uygulanacak.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay yaptığı açıklamada, "Bugün saat 14:00 itibariyle yürürlüğe girecek şekilde ülkeye giriş noktaları 'KKTC vatandaşları haricinde' tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine kapatılıyor" dedi.