Yurttaşlar haricindeki tüm girişler kapatılıyor
Ülkeye girişler 'yurttaşlar haricinde' tümüyle kapatılıyor.
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Adanın kuzeyi "KKTC yurttaşları" dışında dünyaya kapılarını kapatıyor.
Bu karar güneyde, Cumartesi gününden itibaren, Kıbrıslı yurttaşlar dahil olmak üzere uygulanacak.
Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay yaptığı açıklamada, "Bugün saat 14:00 itibariyle yürürlüğe girecek şekilde ülkeye giriş noktaları 'KKTC vatandaşları haricinde' tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine kapatılıyor" dedi.
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