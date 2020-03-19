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Yurttaşlar haricindeki tüm girişler kapatılıyor

Yurttaşlar haricindeki tüm girişler kapatılıyor

Ülkeye girişler 'yurttaşlar haricinde' tümüyle kapatılıyor.

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Adanın kuzeyi "KKTC yurttaşları" dışında dünyaya kapılarını kapatıyor.

Bu karar güneyde, Cumartesi gününden itibaren, Kıbrıslı yurttaşlar dahil olmak üzere uygulanacak.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay yaptığı açıklamada, "Bugün saat 14:00 itibariyle yürürlüğe girecek şekilde ülkeye giriş noktaları 'KKTC vatandaşları haricinde' tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine kapatılıyor" dedi.

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