Yurtdışından gelenlerin testleri Mağusa'da da değerlendirilecek

Başbakan Ersin Tatar, 1 Temmuz’dan itibaren deniz ve hava limanları aracılığıyla KKTC’ye gelecek olanların Covid-19 testlerinin bir bölümünün Mağusa Devlet Hastanesi’ndeki PCR laboratuvarında değerlendirilebileceğini kaydetti.

Başbakan Tatar, pandemi döneminde büyük bir özveriyle çalışan ve başhekim Mustafa Kalfaoğlu öncülüğünde toplanan bağışlarla Covid-19 testlerinin yapılabildiği Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı’nın kurulduğu Mağusa Devlet Hastanesi’ni ziyarete ederek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ve UBP milletvekili Resmiye Canaltay’ın eşlik ettiği ve bazı bürokratların da hazır bulunduğu ziyarette Başbakan Ersin Tatar, hastanede PCR testlerinin yapıldığı laboratuar ile diğer laboratuarda incelemelerde bulundu, hastane personeliyle konferans salonunda bir araya geldi.

Başbakan Tatar ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde hükümetin uyguladığı politikalar çerçevesinde sağlık çalışanlarının da katkılarıyla altyapıda önemli gelişmeler olduğunu ve büyük açılımlar yapıldığını kaydetti.

Mağusa Devlet Hastanesi’nde de Covid-19 testlerinin yapılabildiği bir laboratuarın kurulmasının önemine değinen Tatar, ülkeye gelecek turistlerin PCR testlerinin bir bölümünün bu laboratuarda değerlendirileceğini, bunun önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

