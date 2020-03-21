YURT KRİZİ: ÖĞRENCİLER PERİŞAN

İngiltere’den charter seferle sabahın erken saatlerinde adaya getirilen 150’yi aşkın öğrenci, özel öğrenci yurt koşullarının yetersizliği nedeniyle sokakta kaldı. Yüzler öğrenci yurt binası önünde, aileleri de bahçesinde polis tedbiri altında isyan etti.

Yurt binasında hijyen koşullarının sağlanmadığı, tuvaletlerin kullanılamaz halde olduğu, odalarda çarşaf, ışık, yastık, yorgan, perde dahi olmadığı belirtildi.

08.40 Öğrenciler otobüslere yerleştirildi, gidecekleri yer henüz netleşmedi

08.08 Öğrencileri yeni kalacakları karantina merkezine götürecek otobüsler geldi.

08.00 Başbakan Yardımcısı Özersay çocuklarının tümünün River Side Otel'e aktarmayı düşündüklerini bu yönde çalıştıklarını açıkladı. Öğrencileri taşıyacak otobüslerin yolda olduğunu söyledi. 159 öğrenci taşınmayı bekliyor.

07.40 Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay da yurt önüne geldi. Tüm öğrencilerin başka bir yere taşınacağını söyleyen Özersay velilerden hükümet adına özür diledi, sorunu çözmeye çalıştıklarını anlattı.

07.20 Sabah saatlerinde sağlık sıkıntısı yaşayan öğrenciler olduğu da ifade ediliyor. Uzun süredir uykusuz ve aç olan öğrenciler olduğu da söylenenler arasında.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da yurt binası önüne geldi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile istişarede bulunuyor...

Olay yerinde henüz hiçbir hükümet yetkilisi yok

Cumhurbaşkanı öğrencilere 2-3 otele dağılacaklarını iletti. Akıncı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı'ndan aldığı bilgiyi gençlere iletti, kendi aralarında anlaşıp otellere gidişi ayarlamalarını istedi.

Çocuklar Şato Lambousa, Celebrity ve Palm Beach Otel'e dağıtılacak.

Olay yerine gelen Tabipler Birliği Özlem Gürkut da öğrencilere doğru maske kullanımına ilişkin bilgi veriyor.

07.10 Cumhurbaşkanı Akıncı da yurt binası önünde. Aileler çocuklarının saatlerdir aç ve yorgun olduğunu belirtiyor, yurt koşullarını protesto ediyor.

Öğrenciler yurt binası önünde, aileleri ise az daha ötede bekleyiş sürüyor. Arada polis temas olmaması için tedbir aldı. Hiçbir hükümet yetkilisine henüz ulaşılamadı.

Bazı aileler çocuklarını alıp evlerine götürmek istiyor.

Gençler Cumhurbaşkanına taleplerinin lüks değil, 14 gün boyunca kalabilecekleri hijyenik bir ortam olduğu talebini iletti.

Cumhurbaşkanı Akıncı şu an için hem gençler, hem de aileler için önemli olanın sükûnet olduğunu ifade etti.

07.00 İngiltere’den charter uçuşla bu sabahın erken saatlerinde adaya getirilen öğrenciler, karantina için götürüldükleri yurt binasının şartlarına isyan ediyor

Çok sayıda gencin yakını ve polis yurt binası önünde.

Yurttaki odaların ışıksız, perdesiz, yastık, çarşafsız ve temizlenmemiş olduğu belirtiliyor.